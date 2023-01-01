半新盤蝕讓停不了　凱滙兩房蝕80萬沽　天晉三房業主輸百萬

中港通關在即，消息利好樓市氣氛，交投量稍為回升，不過價位仍然缺乏支持。不少三、四年前高位入市的半新盤業主，至今賣樓仍然要蝕錢離場。近數天，觀塘凱滙、日出康城MALIBU、油塘海傲灣、何文田ONE HOMANTIN、屯門OMA OMA等半新盤均先後出現損手個案，個別樓價蒸發逾百萬元。



凱滙二手近乎全「見紅」

去年才分批入伙的觀塘凱滙12月錄得至少4宗成交，全數「見紅」，新近一伙2座高層J室，實用面積485平方呎，兩房間隔，以873萬元易手，屬屋苑兩房二手成交價新低，呎價18,000元。利嘉閣地產市務經理梁錦機表示，原業主於2018年以約953.28萬元一手購入單位，現帳面蝕80.28萬元，貶值約8%，若計及佣金等使費，料實蝕逾120萬元。

MALIBU三房業主蝕使費離場

將軍澳及日出康城的二手蝕讓未停，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，日出康城MALIBU第2A座中層B室，實用面積約653平方呎，三房間隔，原叫價1,010萬元，新近以970萬元沽出，呎價約14,855元。至於原業主2018年3月以943.4萬元一手購入單位，持貨約四年多，現帳面僅獲利26.6萬元，升值約2.8%，料需蝕使費離場。

天晉低層業主4年輸118萬

鄰近的將軍澳天晉IIIB一伙三房單位，劈價「兩球」沽出，蝕近9%。利嘉閣地產助理分區經理黃金欽表示，天晉IIIB期第1B座低層B室，實用面積約736平方呎，三房間隔，單位去年4月開始放盤，終累減200萬至1,250萬元沽出，呎價約16,984元。原業主2018年以1,368萬元入市，現帳面蝕118萬元離場，貶值或8.6%。

油塘海傲灣入伙三年輸88萬

此外，油塘半新盤海傲灣於2019年入伙，新近亦錄一宗損手個案。利嘉閣首席聯席董事萬達人表示，該2座中層D室，實用面積259平方呎、一房間隔，剛以約490萬元成交，呎價18,919元。原業主於2019年以578.1萬元一手買入單位，現帳面蝕逾88.1萬元，貶值15%。如計及稅項及佣金等雜費，或實蝕約115萬元。

美聯助理區域經理何健成表示，何文田ONE HOMANTIN 3座低層E室，實用面積513平方呎，兩房間隔，以880萬元「零議價」易手，呎價17,154元。原業主於2017年4月以約966.7萬元一手購入，持貨逾五年半，現帳蝕86.7萬元，貶值約9%。

至於屯門掃管笏OMA OMA兩房業主，料實蝕近百萬元離場。區內代理透露，OMA OMA 1A座高層戶，實用面積467平方呎，兩房間隔，新近以505萬元易手，呎價10,814元。而原業主於2019年以約595萬元購入，持貨三年多，帳面蝕讓90萬元，期內貶值約15%。