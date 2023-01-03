新盤三日長假期錄32宗成交　ONE INNOVALE佔16宗、吸金6900萬

綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（31、1日）兩日一手市場錄得約26宗成交，按周回升近53%。而總計元旦三天長假期（12月31至1月2日），新盤市場共錄得32宗成交，主要來自粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna。



ONE INNOVALE - Cabanna連沽16伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna，元旦三天連假共錄得16伙成交，套現超過6,874.04萬元。16伙的成交價由345.32萬至452.74萬元。當中最貴一伙為E座2樓11室，實用面積304平方呎、兩房間隔，以452.74萬元成交，呎價約14,893元。

另外，同系啟德THE HENLEY III 亦沽一伙，涉及單位為3B座37樓 A室，實用面積778平方呎、三房間隔，以2,581.9萬元成交，呎價約33,187元。

新地屯門、元朗盤各沽一伙

新地（0016）旗下屯門御半山亦沽出一伙特色戶，屬第1B座32樓A室，單位實用面積826平方呎，連500平方呎平台花園、屬三房套房，以1,739萬元沽出，實用呎價21,059元。

同系元朗Grand YOHO 2期及錦田北PARK YOHO Bologna亦各沽一伙。當中，Grand YOHO 2期第5座10樓G室以960.72萬元沽出，一伙實用面積536平方呎、兩房單位；另亦以PARK YOHO Bologna第8B座3樓A室，936.29萬元沽出，屬實用面積674平方呎的三房單位。

海茵莊園單日連沽4伙

另外，九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園元旦三天假期推售28伙，累沽出4伙，分布第1、2座，成交價由537.3萬至606.6萬元，合共套現約2,242萬元。最貴一伙為1座17樓B2室，實用面積321平方呎、一房間隔，以606.6萬元成交，呎價約18,897元。

市場不乏大額貨尾成交，會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍維港滙 II 沽出一伙，涉及單位為6座10樓B室，實用面積490平方呎、兩房間隔，以1,209.3萬元成交，呎價約24,680元。