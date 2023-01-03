新盤去年全年售約9100伙　一手新例後新低　新地成「賣樓王」

2022年上半年疫情嚴竣、至下半年港銀跟隨加息、股市波動，多重夾擊下發展商明顯放慢推盤步伐。2022年全年一手成交跌穿一萬宗水平，僅錄約9,100宗，較2021年全年約1.66萬宗按年大減45%，更創2013年《一手住宅物業銷售條例》實施後近九年的按年新低。



縱觀今年新盤市場中，以暑假檔期推出的新界細價盤較為矚目，並以新地（0016）屯門NOVO LAND兩期銷售表現最好，成年內售出最多單位的新盤。而新地亦以全年銷售量逾2,900多伙，成為2022年的「賣樓王」。



2022年首季，受第五波疫情打擊，政府嚴格實施社交距離措施，新盤交投急跌，個別新盤急煞停銷售或延後部署，致2、3月份一手交投大幅度萎縮至。其中，最嚴竣的2月份全月僅錄120宗成交，創一手新例實施後逾九年的按月新低。

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年中新界細價盤支撐市場

至第二季後段疫情稍緩和，發展商重拾推盤步伐，4月起多個焦點新盤登場，如信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）的港鐵錦上路站柏瓏兩期，短短三星期累沽近1,350伙；緊接暑假的新地（0016）屯門NOVO LAND兩期、恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE三期均熱銷，推高一手交投回升至月計逾千宗水平。

不過，踏入9月份，本港銀行跟隨美國加息，新盤銷情減慢，尤其大碼豪宅物業反應較淡，個別發展商亦改以招標方式賣樓。而第四季受加息、股市波動等負面因素夾擊，發展商索性提早「收爐」，12月份未見大型全新盤推出，季內一手僅錄約750宗成交，比首季再少200宗。

總括而言，2022年全年新盤成交僅約9,100宗，跌穿一萬宗水平，亦較2021年全年1.66萬宗大減45%。

長實沽半山21 BORRETT ROAD「吸金」最多

按發展商銷售計，「月月有樓賣」的新地（0016）仍是「賣樓王」，全年賣出單位超過2,920伙，套現約219億元，為本港一眾發展商之中賣樓數量最多，數字亦較2021年的約2,900伙為高。單計屯門NOVO LAND兩期數已佔約1,937伙，吸金近百億。

不過，若以金額計，則由長實（0013）稱冠，皆因集團9月以207.66億元賣出半山21 BORRETT ROAD項目一籃子單位及車位，一下子推高銷售額至全年約260億元。若然撇開此項目，系內其他新盤銷售額約52億元。

至於信置（0083）2022年全年累計亦售出逾2,265個單位，套現約241億元，主要來自錦上路站柏瓏兩期，以及日出康城凱柏峰系列，前者售出約1,366伙。此外，恒地（0012）全年累沽近2,210伙，套現約146億元，銷售主要靠粉嶺北ONE INNOVALE三期，累沽約1,050多伙。至於會德豐地產2022年累售出約595伙。