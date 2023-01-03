富豪旗下綠色都市MetaGreen面世　下周四起完成任務可贏SAND幣

富豪酒店集團（0078）早前於Animoca Brands旗下的The Sandbox Mega City 2購入一塊虛擬土地，建設首個綠色都市MetaGreen，有關項目之首階段將於下周四（12日）面世，當中更找來恒生銀行、大華銀行（香港）、City Super集團及南豐紗廠作合作夥伴。

MetaGreen首階段項目涵蓋酒店、商場、藝術公園、以及綠色表演空間。由2023年1月12日至2月28日期間，用戶可登入MetaGreen完成所有指定任務後，即有機會以邊玩邊賺（Play-and-Earn）方式贏取The Sandbox獎池高達5萬元的SAND幣。

富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文表示，將與合作夥伴創建一個環保生態系統，以啟發消費者和企業支持去碳化及行為上的改變，讓用戶身歷其境，在寓教於樂的體驗中得到線上線下的獎賞，同時鼓勵大眾在元宇宙及現實生活中實踐綠色生活。

至於The Sandbox營運總監和聯合創辦人Sebastien Borget表示，未來希望鼓勵更多以ESG主題相關項目的進駐，以促進The Sandbox的環保及可持續發展。