五新盤元旦日推售385伙　海日灣賣298伙　富豪．山峯70伙招標

通關在望，多間發展商安排旗下新盤貨尾，於2023年元旦日起展開新一輪銷售。綜合一手住宅銷售網的資料，有5個新盤更新銷售安排，定於本周日（1月1日）起推售貨尾單位，涉及合共約385伙，包括洋房及分層戶。



海日灣 II 元旦日賣298伙 當中114伙招標

其中，數量最多為億京旗下大埔白石角海日灣 II，定於2023年元旦日（1月1日）起推出114伙招標，2023年12月31日截標。同日又會以先到先得形式賣184伙，分布在1至13座。文件又列明，已出租單位將以租客有認購權購買之現有租賃出售予現有租客。

白石角海日灣 II 元旦日再展開新一輪銷售。

富豪．山峯元旦推70伙招標 涉6幢洋房

另外，由百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚麗坪路23號富豪．山峯，於2019年已入伙，發展商今日（28日）上載最新銷售安排，落實元旦日（1月1日）以招標方式推售70伙，至 2023年3日31日止，每日招標。

該70伙之中，有64伙分布在1、2、3、5、7、8座的A及B室，以及第2及3座的部份複式戶，另有6幢洋房，包括1、3、15、20、25、28號洋房。面積當中，最大一幢洋房為15號洋房，擁私人升降機，四房間隔，實用面積3,029平方呎，連851平方呎花園，及585平方呎天台。

富豪．山峯2019年已入伙。

英皇兩盤元旦日推7伙招標

另外，英皇國際（0163）位於西半山的半山捌號，同樣落實在元旦日推出5伙招標，包括連平台或天台特色戶，至2023年3日31日止，每日招標。單位分布在3樓A至D室，以及31樓C室， 實用面積181至491平方呎，屬開放式至兩房間隔。面積最大一伙為31樓C室，實用面積為491平方呎，兩房間隔。

同系屯門畔海亦推兩幢洋房招標，至 2023年3日31日止，每日招標。涉及為2號及6號洋房，實用面積分別為3,290及4,213平方呎，同屬四房間隔，擁私人升降機、花園、天台及停車位。

128 WATERLOO元旦日推10伙招標

此外，由萊蒙國際（3688）及俊和發展的何文田窩打老道128 WATERLOO，將在元旦日（1月1日）以招標方式推售10伙，至2023年6月30日止，每日招標。涉及單位分布在3、6、7、9、10、12、15的A、H及D室，實用面積由556至1258平方呎，屬兩房至四房間隔。

至於國際集團牽頭發展的西貢洋房項目尚林，則於下周二（1月3日）推售兩伙洋房招標，2023年1月31日截標。當中，洋房A實用面積1,696平方呎，連3,620平方呎花園，及609平方呎天台；另外洋房B，實用面積2,238平方呎，連985平方呎花園，及972平方呎天台。據資料顯示，洋房A包括有蓋電單車停車位；而洋房B連同無蓋電單車停車位一併出售。