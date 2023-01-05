單偉豹九龍塘豪宅盤　賣足7年現改由拍賣場推出　索價1.7億

路勁（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道25號「喇沙滙」，全盤只有4伙，自2014年以價單形式推出至今未聞成交。屋苑其中一伙逾五千呎連天台特色戶，新近「變陣」委託私人拍賣場推出拍賣，開價1.71億元，較2020年9月最後更新價單的定價2.08億元，低約3,700萬元或17.8%。



五千呎巨宅 2015年價單定價2.2億

上述為喇沙滙2樓及3樓A2複式單位，實用面積約5,291平方呎，採五套房設計，另設1,879平方呎天台，將於本月18日由忠誠拍賣推出，開價1.71億元，即呎價約32,319元。據資料，此單位在2015年10月首張價單的定價為2.2億元，隨後一度上調至2.68億元，不過2020年9月又降至2.08億元。而最新拍賣行開價低至1.71億元，較七年前首張價單定價低4,900萬元或22%。

據代理放盤相片，該巨宅附有豪華裝修，提供齊全傢具，大廳空間闊落，客廳放置長形沙發，飯廳則可放置10人用長枱。

↓↓喇沙滙2樓及3樓A2複式單位放盤相片↓↓

+ 25

一年半前委託代理銷售 去年3月封盤

翻查資料，路勁主席前單偉豹早於2012年以4.3億元買入喇沙滙所在之地皮，及後進行重建。項目於2014年8月公布售樓說明書，提供4伙複式單位，一律四套房及五套房設計，實用面積介乎4,801至5,295平方呎。

及至2015年10月推出首張價單，當時4個複式單位的價單定價介乎1.92億至2.2億元。不過一直未獲承接。直至在2021年6月份，單偉豹把整批單位委託美聯進行銷售，當時售價降至約1.66億至2.08億元，實用呎價約34,479元至39,285元，仍然未能沽出。

項目於去年3月公布即日起暫停銷售所有單位。