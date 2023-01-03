渣甸山豪宅地盤逾八成業權放售　叫價5億　較四年前劈近40%

港島傳統豪宅地段渣甸山有逾萬呎地盤大劈價放售。所指的是渣甸山睦誠道盛苑約83.33%業權，透過聯合招標形式推出放售，現意向價5億元，每呎索價5.08萬元，以呎價計，較四年多年前叫價大幅下調近40%。



上述地盤為渣甸山睦誠道4號，現為1972年入伙的盛苑，全幢涉6伙，地盤面積約13,109平方呎，目前規劃為住宅（丙類）2用途，最高地積比率為0.75倍，將以83.33%業權及現狀交吉或連准用協議出售，意向價為5億元，截標日期為今年2月23日。以重建後可建面積約9,832平方呎計算，意向呎價約50,854元。

四年前100%業權叫價8.2億

韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國表示，睦誠道4號曾於數年前以意向價8億元標售，惟最終收回。如今業主以聯合招標形式出售，計及目前整體樓市氣氛較數年前偏淡、以及樓價較歷史高峰時回落約15%等因素，故將意向價大幅下調超過三成吸客。

資料顯示，上述渣甸山睦誠道4號盛苑，在2018年10月曾推出招標，不過當時放售為全幢100%業權，意向價高達8.2億元，即當時意向呎價83,401元。

測量師：地段總收購成本約6億

許偉國續指，由於是次標售的業權份數逾八成，買家可透過私人協商或強拍途徑購入餘下的單位以整合業權，預料整個地段的總收購成本約6億元。以物業的可重建面積約9,832平方呎換算，樓面地價每平方呎僅約6萬元；此外，如比較2020年軒德蓀道6號屋易手的樓面呎價達8.34萬元，反映目前意向呎價已有大幅折讓。

料可重建兩幢5000呎獨立別墅

如買家整合業權後，料可重建為兩幢實用面積各約5,000平方呎的獨立別墅，連佔地約4,000平方呎的花園及泳池等設施，他估計，物業落成後每平方呎的叫價可逾12萬元。許偉國指，考慮到渣甸山傳統低密度別墅一向需求殷切，住宅市道呈現兩極化的情況下，超級豪宅市場仍有一定承接力，相信其重建及投資價值會較為理想。