ONE INNOVALE-Cabanna加推108伙　折實均價1.45萬　周日賣113伙

通關在即，有大型發展商出撃，恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna 今日（4日）突然加推4號價單，涉及108伙，折實平均呎價14,560元，最平折實售342.98萬元起， 屬開放式單位。同日公布銷售安排，定於本周日（8日）推售113伙。



該108伙涵蓋開放式至三房戶型，當中，開放式佔13伙，一房連衣帽間佔65伙，兩房佔24伙及三房佔6伙，實用面積由231至683平方呎，價單定價為368.8萬至1,013.9萬元，價單呎價14,632元至16,697元。扣除最高折扣後， 折實售價由342.98萬至942.93萬元，折實呎價由13,608元至15,528元。

恒地林達民指，ONE INNOVALE - Cabanna落實本周日賣108伙，另推5伙招標。

周日價單賣108伙 另招標5伙花園特色戶

當中入場單位為D座1樓單位22室，實用面積231平方呎，屬開放式間隔，折實售價342.98萬元；最低呎價為E座1樓單位18室，實用面積443平方呎，屬兩房連儲物室間隔，折實呎價13,608元。

另外，發展商落實於本周日（8日）進行新一輪銷售，以先到先得方式發售上述價單108伙，另以招標形式推售5伙地下花園特色單位。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，ONE INNOVALE - Cabanna在聖誕連假至元旦長假期間共錄得45宗成交，成交金額近2億元。