減回佣跑數　四大代理行發內部通告　新盤實收佣金須至少2%

去年新盤市場吹淡風，全年一手交投量不足一萬宗，按年下挫45%，同時創2013年《一手住宅物業銷售條例》實施後的九年新低。一手市場萎縮，地產經紀生意難做，本港四大地產代理行近日發內部通知，指示由今年1月1日起，所有一手新盤成交實收佣金必須最少2%或以上。



靠回佣吸客 中原：做咗好多蝕本生意

過去新盤代理佣金一般超過2%，個別更達3%至4%，但不少代理會靠回佣搶客，令實際收取佣金低於2%。為追回佣金收入，市場消息透露，本港四大地產代理行包括中原、美聯、利嘉閣及香港置業，近日發出有關一手新盤佣金事宜的內部通告，表示「由2023年1月1日起，所有一手新盤成交（包括貨尾盤）公司的實收佣金（即扣除所有開支）必須最少2%或以上，否則需簽批至董事」。

陳永傑促地監局保障代理收入 設定額佣金

對於上述市場消息，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑回覆《香港01》表示，落實新措施主要由於去年公司出現嚴重虧損，「回佣太多、做咗好多蝕本生意。」同時希望為前線爭取合理回報，免得出現「白做」等情況。

陳永傑又指，知道網上有不少人教市民買樓時索取回佣，故希望地產代理監管局除了發揮監察代理的功能，亦應該保障業界收入，建議可考慮落實指引，例如代理在物業買賣中可獲最低樓價2%的佣金，或設一個定額佣金。

中原陳永傑認為要保障代理收入，可考慮設定額佣金。（張浩維攝）

據了解，現時新盤項目推售時，代理佣金普遍超過樓價2%，個別新盤的佣金更高達3%至4.5%。不過，代理為搶客，通常會把佣金一部分作為買家的回佣，令實際佣金收入減少。個別代理為求開單，更會「回爆」，即回佣幅度高達佣金的80%，直接令公司及員工收入大減。

代理：一早做壞規矩、除非發展商禁回佣

有業界人士表示，上述四大行新措施可以減少回佣，「避免經紀一味靠回佣搶客」，不過又指此舉可能令未有跟隨的細行受惠。「𠵱行（地產代理）一早已經做壞規矩，全行做到差晒，香港全部住宅、工商舖都要回佣，根本冇啖好食，除非發展商下令唔畀回佣囉，但發展商又唔會咁做。」

他又舉例，「做一單500萬成交，收足2%佣都係得10萬蚊數，最終代理落袋只係得2萬幾，如果仲要計埋回佣，其實唔係好多。」

資深代理：新措施純粹「做畀客睇」

雖然新措施規定實收佣金必須最少2%或以上，不過有資深地產代理認為，四大行本身是「鬆散聯盟」，而且「細行」從不跟從有關措施，料難以執行，又認為始終會有代理繼續回佣。他又形容，「新措施純粹做畀客（買家）睇」，並用作提醒旗下代理不要大幅度回佣。

參考過去一年地產代理人數雖然減少，惟由於交投量跌勢更急，故代理之間的競爭未有放緩，參考去年12月底數字，全港持牌代理人數有41,107人，以12月整體物業註冊量約3,556宗計算，12月份平均每12名地產代理爭一張單。