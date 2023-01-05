新地郭老太女婿首置入市　擲2100萬買北角半山遺產貨｜單位直擊

市場再錄名人入市，據消息指，新地（0016）創辦人郭得勝夫人鄺肖卿「郭老太」的女婿黃宜通，上月以首置身份斥資2,100萬元購入北角半山賽西湖大廈一伙三房單位。



涉及單位為賽西湖大廈7座低層A室，實用面積1,124平方呎，屬三房套間隔，據知單位屬遺產物業，最初以2,400萬元放盤，直至上月以2,100萬元連一個車位沽出，成交呎價18,683元。買家為黃宜通（Wong Yee Tung Tony），料為新地「郭老太」鄺肖卿的已故女兒郭婉君之丈夫。從相片所見，單位空間相當闊落，內櫳裝修較懷舊。

↓↓賽西湖大廈成交單位相片↓↓

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參考中銀就上述單位的網上估價為2,381萬元，即新成交價較估價低逾11%。而同類成交可追溯至去年1月，賽西湖大廈7座低層B室，同屬實用面積1,124平方呎的三房戶，去年1月初以2,400萬元沽出，上述成交平「三球」。

據悉，單位原業主早於1978年以40萬元購入上址，持貨四十四年，是次轉手帳面賺2,060萬元，單位期內升值約52倍。

郭炳江女兒以5.05億買淺水灣洋房

新地郭氏家族成員近兩年亦曾入市，如新地前聯席主席郭炳江的女兒郭曉姸，在2021年9月以首置名義斥資5.05億元買入淺水灣香島道33號一幢洋房，實用面積4,597平方呎，連約2,600平方呎花園， 當時成交呎價近11萬元。