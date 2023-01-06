競委會關注4大代理新盤佣金實收至少2%　正評估會否引起競爭問題

新盤市場交投量大幅減少，地產經紀生意難做，本港四大地產代理行近日發內部通知，指示由今年1月1日起，所有一手新盤成交實收佣金必須最少2%或以上。不過競爭事務委員會（下稱競委會）就相關行為作出回應，指現正了解事件，以評估有關行為會否引起《競爭條例》下的競爭問題。

競委會留意到有傳媒報導指，近日四間地產代理商，即中原地產、香港置業、美聯物業及利嘉閣，各自於相若時間發出內部通告，指示其代理從2023年1月1日起，必須在一手物業交易收取最少百分之二的實收佣金 。

房地產及物業管理為投訴最多行業之一

競委會認為，有效競爭是令消費者受惠的關鍵，因此一直關注任何旨在降低競爭水平的企業行為，尤其是涉及地產市場等影響眾多香港市民的行業。事實上，在過去兩年間，房地產及物業管理亦是競委會接獲投訴最多的三個行業之一。

競委會指，房地產及物業管理是競委會接獲投訴最多的三個行業之一。（資料圖片）

市場參與者不得訂立妨礙、限制或扭曲競爭

有見及此，競委會現正了解事件，包括聯繫有關各方並採取所有必需的行動，以評估有關行為會否引起《競爭條例》下的競爭問題。根據《條例》「第一行為守則」，市場參與者之間不得訂立妨礙、限制或扭曲在香港的競爭的安排。

不過，競委會指現階段不應假設相關事宜已違反《條例》，並敦促所有企業遵守《條例》，不要從事反競爭行為。

↓新盤實收佣金須至少2%內部通知↓