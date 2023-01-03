12月地產代理人數報41107人　連跌四個月　全年減少近千人

物業市場交投量萎縮，地產代理從業員數目亦隨之回落。據地產代理監管局最新資料，截至2022年12月30日止，全港持牌代理人數有41,107人，較11月份的41,239人，按月減少132人或跌0.3%，連跌四個月，創近十六月新低。

而全年計累積減少955人或2.3%。而若與2022年2月底的高位42,408人比，則累減1,301人或3%。不過，由於交投量低，代理的競爭情況未有緩和。參考市場統計數字，12月整體物業註冊量約3,556宗，以此計算，12月份平均每12名地產代理爭一張單。

分行數目全年少89間

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至2022年12月底錄18,856人，按月減少3人，全年累減127人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至12月底錄22,251人，較11月份減少129人或0.57%，全年減少828人。

至於反映分行數目的營業詳情說明書，最新錄7,154份，較12月減少13份，全年跌89份。

事實上，近數個月多家大型地產代理亦部署削減人手，如中原地產前線代理人數由2022年初約6,200人，自然流失約500人，至2022年12月中的約5,700人，減幅8%，分行數目亦由年初約480間減至年底約460間。至於美聯物業2022年11月亦曾公布自然流失至少400名員工，該行截至12月底有員工約4,600人。