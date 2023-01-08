通關｜新城市廣場斥1000萬推廣　新地：料營業額按年增20%

中港兩地今（8日）首日通關，新地（0016）表示，新城市廣場作為東鐵線沿線最大型的購物商場，特別斥資逾1,000萬元進行春節推廣及一連串旅客優惠，預期新春期間整體人流及生意額較去年上升15%及20%。

新地代理有限公司租務部副總經理許嘉雯指，政府再度放寬開關及入境政策，為吸引更多旅客到商場，新春期間特別投放多10%推廣費用，相信透過一系列節日推廣及旅客優惠，可帶動商場的整體營業額及人流逐漸重拾疫情前水平，預期新城市廣場將較去年同期上升15%及20%。

準備5萬份禮品迎接旅客

為迎合不同客群消費需求，新地制訂全新開關市場策略，新城市廣場特別準備逾50,000份1,000元購物券大禮包迎接旅客，凡出示旅客證件即可免費獲得；同時，商場亦準備了海洋公園入場券、旅客八達通、新地禮品卡等獎賞回贈，予旅客購物消費後換領，並夥拍多個國際美妝品牌提供套裝優惠。而商場更會推出100%購物回贈，旅客於美妝商店消費滿5,000元即賞5,000元美妝購物禮券，以推動二次消費。

此外，新地又與多個策略性夥伴包沙田帝都酒店、沙田帝逸酒店、同系位於廣州的天環、國內銀行、旅遊平台合作推出不同優惠，以吸納更多旅客。