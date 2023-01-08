通關｜藥房、化妝品未見搶租舖　代理：生意最多回到高峰期70%

封關接近三年，中港兩地落實周日（1月8日）免檢疫通關，第一步通關每日限額為6萬人，首階段開放文錦渡口岸及落馬洲。市場憧憬零售舖市可望受惠，更有預測舖市會出現「小陽春」。不過有代理指，主打內地客的藥房及化妝品商戶，至今未聞有擴充或落實租舖，估計市況需待新年後、2至3月份才會明顯改善。同時，又預計消費模式轉變下，未來零售商生意最多只可回復至高峰期的七成水平。



通關消息倉卒 料待新年後才落戶開業

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事曾自強表示，去年底傳出香港快將通關的消息後，不少藥房、化妝品商戶已在市場上尋找舖位租盤，惟時間倉卒，今年農曆新年較早，期內難進行裝修等工程，故大多未有即時落實承租舖位。他估計，政府公布最新通關措施後，最快也要待農曆新年後、即2月初至3月份舖市變化才會明顯反映。

↓2022年12月底元朗零售街道↓

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商戶未敢太樂觀 上水元朗不少千呎吉舖待租

曾自強又補充，三年疫情及長期封關後，大量舖位無人問津，「一潭死水」。目前情況已有所改善，如上水及元朗區二線橫街的平價細租盤已經租出，目前餘下上水龍琛路、新康街、新豐街、元朗大馬路等主要購物街道的逾千呎大舖待租，普遍叫租介乎10萬至20萬元。

他又指，近數年受疫情影響，市民消費模式已有所轉變，個別商戶雖然看好通關前景，但不敢過份樂觀，估計通關後零售商生意最多只回復至高峰期的七成。

據代理消息，向來為水貨客集中地的上水區，近月雖然未有新進駐的藥房或化妝品店，但區內錄得至少5宗藥房續租個案。如龍琛路64號、新康街52號及巷仔街9號地舖，由藥房或藥妝店分別以8.5萬至11萬元續租，呎租約95至130元，較疫情前租金跌50%。

↓2022年12月底上水零售街道↓

代理：藥房、化妝品承租力頂盡20、30萬

至於核心區方面，喜來登旺鋪副董事總經理黃偉文表示，通關措施公布，惟零售商普遍未有太大反應，暫時採取觀望態度。

他又指，該類行業主要租用數百呎至逾千呎、位於銅鑼灣、尖沙咀及旺角等的旺區舖位，以目前零售市況來看，估計他們的承租能力「頂盡」每月約20萬至30萬元，較高峰期月租近百萬元比較，大幅度回落七、八成。