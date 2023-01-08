將軍澳業主反價25萬　獲買家追價　天晉兩房965萬易手

通關效應，樓市氣氛稍回暖，個別業主信心增強，將軍澳天晉錄得反價成交，有兩房業主反價25萬元，至965萬元沽出單位。

中原地產高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳區過去周六、日錄約19宗私樓買賣，佔7宗為反價個案，其中天晉佔兩宗，包括1期3座高層D室，實用面積約536平方呎，兩房間隔、望山景，業主原叫價940萬元，即吸引多組客洽購，業主反價25萬元，單位終以965萬元成交，呎價約18,004元，略高於網上銀行估價。

原業主於2011年以486.82萬元購入上址，現轉手帳面獲利478.18萬元，升值98%。

本月初有一房單位反價20萬沽

另外，同屋苑本月初亦錄反價個案，美聯物業分行高級分區營業經理梁傑表示，天晉1期1座低層D室，實用面積533平方呎，一房間隔，最初開價930萬元，在簽約當晚，業主見通關消息利好，突然即場反價20萬至950萬元，買家因已睇樓數月，亦決定追價，單位終以945萬元易主，呎價17,730元，貼近市價。

資料顯示，原業主於2017年5月以833萬元購入上述單位，持貨逾五年時，現沽貨帳面獲利112萬元，單位升值約13％。參考上址對落五層的D單位，面積、開則相若，去年底以892萬元成交，上述新成交價高半成。