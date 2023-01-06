移民業主「一口氣」劈百萬　買家Full Pay350萬買全輝中心｜多圖

沙田全輝中心有業主因已移民海外，願意「一口氣」劈價100萬元賣樓套現，終以350萬元沽出兩房單位，與此同時，新買家亦因此得以「Full Pay」入市，無需承造按揭。

中原地產資深區域營業經理陳敬天表示，是次成交為沙田全輝中心A座高層09室，實用面積266平方呎，屬兩房間隔。 原業主因已移民海外，故賣樓套現，亦願意提供較大議價空間。

↓↓全輝中心成交單位直撃↓↓

去年7月叫價480萬 降價後再劈價百萬

單位最初在去年7月以480萬元放盤，近日降價至450萬元，及後獲用家洽購，經雙方議價後，業主同意再大減價100萬元，終以350萬元沽出單位，呎價13,158元。至於，新買家為用家，因單位較最初開價累積劈價130萬元，加上持有足夠資金，決定全數付款Full Pay入市，無需承造銀行按揭。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為345萬元，而恒生估價則為403萬元。即最新成交價亦在估價範圍內；至於，參考同類型單位，實用面積266平方呎，對上一宗成交為A座低層02室，於去年7月以450萬沽出。

據悉，原業主於2016年以300萬元入市，持貨7年，是次轉手單位帳面獲利約50萬元，單位期內升值約16.7%。