遭截糊後轉租樓　廿四孝父母終擲462萬買葵芳閣　助愛兒入市

在通關消息下，樓市氣氛稍為轉活。有「廿四孝父母」早前有意買入葵芳花園，但遭其他買家截糊，及後更意興闌珊改為轉租荃灣物業。不過見通關在即，近日決定再次入市，並即場付兩萬元訂金，及回家取支票補回餘下10萬訂金入市。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，新買家為一對「廿四孝父母」，有意助兒子上車。 該對父母客早在去年10月已打算入市，並密密出動於荃灣及葵青區睇樓。其後，睇中葵芳花園一伙高層移民盤，並打算擲508萬元入市，但當時其兒子表示「太快，太急」，想等待放假時上門參觀才決定。最終，單位翌日被其他買家截糊以498萬買走。因此，亦唯有轉租荃灣物業。

↓↓葵芳閣成交單位直撃↓↓

+ 1

即場畀訂2萬 回家取支票補回餘下訂金10萬

不過，近日該對家長見通關在即，個別屋苑樓價已回升約5至8%，再作入市決定， 聯同兒子再睇樓。最終，參觀同區葵芳閣4個單位後，決定入市上述屋苑。最終揀選的單位為葵芳閣一座7樓H室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔。原業主在去年8月放盤以630萬叫價放盤，及後因應市況調整至508萬求售仍無人問津。直至本月初再下調至480萬獲新買家洽購。

據知，當時業主底價為475萬元，業主更向代理、買家示意「如果還得價，就理應落訂」，最終經雙方議價後，買家終決定即場付兩萬元訂金，並回家取支票補回餘下10萬訂金，以462萬買入單位。換言之，單位放盤近5個月累劈168萬易手。

據悉， 原業主2013年8月340萬買入，持貨逾九年，是次轉手帳面獲利122萬，單位期內升值35%。