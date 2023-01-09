新盤周末70宗成交　ONE INNOVALE佔47伙　澐璟獲大手客逾億掃3伙

周日（8日）中港首通關，有發展商趁機推售餘貨，刺激一手交投量回升，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（7、8日）兩日一手錄得約70宗成交，較對上一周的26宗，按周增加44宗或1.7倍，為近期新高。其中，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna佔47伙；另啟德澐璟錄「一客三食」，有豪客斥逾億元連購3伙三房戶。



ONE INNOVALE沽44伙 套現逾2.3億

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna昨日進行新一輪銷售，新價單連招標共推售113伙，單日沽44伙。若連同舊價單沽出的3伙計，即合共沽出47伙，套現逾2.3億元。

項目昨以招標沽出E座地下2室，屬兩房間隔，實用面積338平方呎，連258平方呎地下花園，成交價為682.76萬元，呎價20,200元，創項目第三期呎價新高。恒地營業（一）部總經理林達民透露，正積極考慮在短時間内加價加推。

同系啟德THE HENLEY亦沽出一伙，涉及為3A座22樓C室，實用面積367平方呎，屬一房間隔，成交價為1,014.5萬元，呎價28,378元。

啟德澐璟連沽4伙 單日吸金逾1.9億

市場不乏大額成交，由華潤置地（海外）與保利置業（0119）啟德澐璟周末連沽4伙，吸金逾1.9億元，涉及單位分布第1座及第6座，當中，第6座22樓、23樓及27樓A室，實用面積950平方呎， 同屬三房間隔，成交價由3,200.3萬至3,618萬元，成交呎價約由33,687元至38,084元，據知此3伙由同一組買家購入，合共涉額逾1億元。

至於餘下一伙為1座16樓A室，屬四房間隔，實用面積2,088平方呎，成交價8,999.3萬元，成交呎價43,100元。上述買家均採用720日成交期。

錦田北PARK YOHO Bologna再沽6伙

此外，新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna亦沽出6伙，套現約4,574.85萬元。6伙的成交價由420.6萬至932.3萬元，實用面積由279至674平方呎，包含開放式至屬三房間隔。