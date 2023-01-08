通關清餘貨　恒地ONE INNOVALE 3期賣113伙　單日沽約44伙

有發展商趁通關首日，安排推售餘貨，恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna今日（8日）進行新一輪銷售，賣113伙，包括108伙價單單位，折實平均呎價14,560元，折實售342.98萬元起；另今日推5伙地下花園特色單位招標。

【17：00】截至下午約4時半，項目售出約39伙，套現逾2億元，佔今日可供銷售單位的35%。其中，E座地下2室，屬特色單戶，實用面積338平方呎兩房，連258平方呎花園，以682.76萬元招標售出，呎價20,200元。

【12：05】項目今早11時起，在尖沙咀美麗華廣場進行銷售，現場有逾百名準買家及代理。據了解，項目開售首小時，大約有32個單位已獲揀選。

最平折實售343萬起 屬開放式單位

今批108伙價單涵蓋開放式至三房戶型，當中，開放式佔13伙，一房連衣帽間佔65伙，兩房佔24伙及三房佔6伙，實用面積由231至683平方呎，價單定價為368.8萬至1,013.9萬元，價單呎價14,632元至16,697元。扣除最高折扣後，折實售價由342.98萬至942.93萬元，折實呎價由13,608元至15,528元。

當中，入場單位為D座1樓單位22室，實用面積231平方呎，屬開放式間隔，折實售價342.98萬元。

ONE INNOVALE-Cabanna 涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座，自去年10月售來累沽出187伙，佔提供565伙當中的33%。單位實用面積由158至1,054平方呎，包括開放式至四房間隔。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期近六個月。

ONE INNOVALE系列合共三期，自去年8月推售以來，合共累積售出逾1,020多伙。