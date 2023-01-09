財政預算案2023｜謝偉銓冀續派消費券　倡推漸進式按揭新居屋

政府下月公布新一份《財政預算案》，建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓今（9日）聯同「G19」議員與財政司司長陳茂波會面，並提交建議，包括建議政府今年「派糖」、續派消費券等。會後，謝偉銓表示，以目前政府的財政情況，難以期望消費券金額會比之前多。

謝偉銓提交的預算案建議分為6部份、合共涉及34項建議。就房屋方面，謝偉銓指，隨着十年長策房屋供應達標，建議政府檢視現時偏重提供大量出租公屋的政策，更好利用相關資源，協助更多本地家庭置業，優化住屋階梯。他又提到，建議推出「新居屋」計劃，結合「漸進式按揭」同「寓租於供」概念，以較低首期和可負擔的每月供款額，協助有向上流動能力的年輕基層家庭購置公營資助出售房屋，鼓勵他們發奮上進及提升對香港的歸屬感。

至於基建規劃方面，他支持政府維持每年約1,200億元的基建投入，不應一時的財赤及經濟不景而減少投資未來。對於不少人擔心未來有北部都會區、中水人工島、多條主幹道和新鐵路等大型項目，將令政府出現財政問題，謝偉銓促請政府及早制訂多元的財務及融資方案，讓海內外投資者與市民共同參與，同時要做好整全的人手、建材及施工時間規劃，釐定各項目的緩急優次，避免同一時間過度支出或過度借貸。

倡推累進式子女免稅額 鼓勵生育

紓困及增值方面，謝偉銓建議政府繼續提供適度的薪俸稅、利得稅及差餉寬免，以及電費和交通補貼。對於生育率屢創新低及勞動力短缺，建議推出「累進式子女免稅額」，生第一個有15萬，第二個有20萬，第三個再增至25萬，另加等額的新生子女免稅額，「生得愈多，交稅就愈少」。

其他建議還有增設子女教育開支扣稅，提高持續進修基金資助額及擴大資助範圍，向長者、退休人士及子女已長大的家庭主婦提供稅務優惠，以鼓勵他們重投勞動市場等。