謝偉銓批青年宿舍落成慢單位少　質疑政府提速提效僅空談

立法會今日（23日）舉行大會，經民聯議員陸瀚民提出「制定協助青年向上流動政策和藍圖」議案，指過往青年政策散落不同政策局，現須統一論述，希望局方能促進官商民合作解決「四業」難題，又建議容許青年抵押強積金借錢支付首期。



建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓就批評，政府興建青年宿舍及過渡性房屋都不願自己「落水」，導致單位落成又慢，數量又少，促政府認真考慮採取行動。



+ 2

謝偉銓質疑為何不考慮趁市道低迷買物業

謝偉銓說，政府2012年起計劃興建青年宿舍及過渡性房屋，但因不願「落水」自己承辦，只委派非政府機構進行，導致落成慢、數量少，「十年過去了，青年都變成中年」。而今次擴大青年宿舍計劃同樣不是自己做，只協助機構租用酒店及旅舍，他質疑局方為何不考慮趁市道低迷直接購入物業，批評政府所説的「提速提效」只是空談，促政府認真考慮採取行動。

謝偉銓又認為，資助出售房屋供應少，中簽機會低過中六合彩，導致有市民刻意避免升職加薪，以更容易上公屋。他倡議改革資助房屋抽籤及分配制度，增加失利者中簽機率。

顏汶羽指租金須考慮承擔能力 梁熙倡設遠期居屋

民建聯梁熙建議當局建立遠期居屋概念，考慮容許撥出青年名額申請未落成居屋，提早鎖定單位，解決積儲趕不上樓價升幅的問題。顏汶羽則建議，將青年宿舍計劃交由房屋局處理，透過賣地條款要求發展商預留土地興建青年宿舍，同時延長租住期至8至10年。他又提醒當局訂立青年宿舍租金不能光依據樓價，要考慮青年承擔能力。

下年度賣地 地契將列明預留單位做青年宿舍

民政及青年事務局局長麥美娟表示，聆聽到不少議員及市民都關注青年置業問題，當局正研究為資助非政府機構租用合適酒店和旅館用作青年宿舍，目標於5年內提供額外3,000個宿位，稍後會向財委會提交撥款申請。此外，發展局將於下個財政年度，於政府賣地計劃物色合適用地，以試用形式透過地契條款，要求發展商預留一定住宅單位支援青年宿舍計劃。