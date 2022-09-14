發牌推動專業化　謝偉銓：物管屬「朝陽行業」　人才需求有增無減

疫情促使本港的物業管理行業加速步向數碼轉型，加上2020年8月實施的物管業發牌制度，正推動物管業趨向專業化及優質化。物業管理業監管局主席謝偉銓接受《香港01》訪問時表示，香港即將落成的新樓宇約有40萬座，物業數量不斷上升，對物管人才的需求亦將有增無減，物管業屬「朝陽行業」，未來發展空間相當大，而監管局將繼續透過發牌制度提升業界的專業水平。



本港物管科技發展仍落後於内地

疫情下，本港的物業管理服務市場正加速步向數碼化，新落成的商住樓宇開始陸續引入智能物業管理系統，如透過手機應用程式發放屋苑通告、繳付管理費等。謝偉銓分享道，現時内地的物業管理行業已應用更高端的科技，例如以人臉識別技術作進出監察、智能應用程式管理等，大大提高服務效率及控制成本。不過由於香港法例要求較高，而且受地域細小所限，不能如内地般可「先行先試」，故短期而言，他相信本港物管業科技發展暫未能跟上内地的步伐。

雖說智能化將有助減低成本支出，長遠管理費或有下調空間，但正所謂「萬事起頭難」，謝偉銓亦提到，應用科技於物管行業將牽涉大量前期硬件投資或租用服務，業界或會因資金問題而有所保留、甚或卻步，長遠而言不利行業的發展。

故此，他建議政府可考慮要求新落成的大廈必須具備起始基金，以備日後引入科技系統、改善物管服務之用。至於現存樓宇，他則認為政府可設立基金，為樓齡較高且失修的樓宇配對專業的物管公司，提供相應資助。

他強調，雖然現時香港物管業的發展較内地落後，但業界並無怠慢，一直朝著行業科技化的方向進行周詳的前期分析。他相信假以時日當相關技術趨向普及時，香港推行物管業科技化的效果定會更為顯著。

從業員毋須過分憂慮被科技取替

朝向科技化的同時，人力資源仍然是物管業界非常重要的一環，惟業內一直存在人手老化、人才短缺的問題，從業員不足導致成本上漲，管理費有增無減。謝偉銓解釋，根本原因在於行業認受性偏低，以往物管業缺乏晉升機會，未能吸引年輕一代投身。再者年輕人缺乏了解物管業的渠道，例如中學生涯規劃極少涉及物業管理行業，大專院校的物業管理課程亦相對少，導致年輕人對物管業缺乏認識。

除了物管局亦提供更多培訓課程，栽培物管人才，謝偉銓亦期望政府可透過宣傳進一步提升物管業的社會認受性。他指，世界各地紛紛「出招」招攬海外人才，本港又正值移民潮，各行各業也面對人手不足的困境。他建議政府除了「搶人才」，也要設法挽留或培訓更多本地人才。

謝偉銓又認為，從業員毋須過分憂慮被科技取替，反而應思考如何提升自己的技能及價值，防止被淘汰。他續指，物管業科技化將帶來更大的效益，亦有利社會發展，符合香港「往前走、向上流」的價值觀，業界不可能原地踏步。監管局亦承諾將更著重培訓從業員，助其增值，令從業員收益有所提升，亦令市民有更多物管公司選擇，達致雙贏局面。

謝偉銓指，從業員毋須過分擔憂被科技取替，反而應思考如何提升技能及價值，防止被淘汰。（李澤彤攝）

物管人才需求勢有增無減

隨著大眾對物管服務要求愈來愈高，時下的物管人員已遠遠超越「保安」範疇，不少新式商住樓宇的物管服務更已貼近酒店禮賓級的水平。謝偉銓表示，香港即將落成的新樓宇約有40萬座，隨著物業數量不斷上升，業界對物管人才的需求將會有增無減，工作機會亦會大增，物業管理業屬於「朝陽行業」，其未來發展空間相當大。而在愈趨完善的物管發牌制度下，長遠將增強本港物管業在大灣區以至內地城市的競爭力。

事實上，為把握潛在機遇及配合香港物業市場發展，監管局多年前已開始推行物管業發牌制度，並2020年8月正式實施，以推動香港物管業朝專業化及優質化發展，提升業界專業水平。截至8月31日止，局方已發出逾8,500多個物管人牌照、逾310間物管公司申請，其中130多間已率先獲發牌。

明年8月1日起所有公契物業的物管公司及其從業員，均必須持有有效物管牌照，才符合法例要求。

據《物業管理服務條例》規定，在明年8月1日起，所有公契物業的物管公司及其從業員，均必須持有有效物管牌照，才符合法例要求，繼續提供服務。謝偉銓指，局方希望透過發牌規管提升行業服務質素，令市民覺得相關物管服務物超所值，最終提升行業整體收益，吸引更多人投身這行業。

除此之外，監管局亦鼓勵從業員持續進修。今年初監管局經諮詢各業界專業團體後，推出「持續專業進修計劃」，鼓勵從業員在發牌制度過渡期內參加。而就近年發展商及大型企業積極於新住宅／商廈項目引入環境、社會和企業管治（ESG）概念及元素，謝偉銓指，局方不時邀請相關方面的專家舉辦進修課程，提供相關培訓予業界，希望從業員增強知識、與時並進。