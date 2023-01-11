廿四孝父母擲千萬買柏傲莊　撞正加息支出增　「食少隻長腳蟹」

香港不少「廿四孝」家長不惜豪擲千萬置業，只為讓子女有舒適的成長環境。Joyce在2020年樓市高峰期決定斥逾1,200萬元購入大圍站一伙三房單位，希望讓年幼女兒擁有一個寬敞的成長空間。面對加息周期，Joyce直言感到壓力、但尚算預算之內，唯有從生活中開源節流，笑言「食少隻長腳蟹，慳住先。」



Joyce與丈夫同任職私人會所管理，二人月入合共逾10萬元。為了讓年幼女兒擁有一個寬敞舒適的成長空間，以及可以住近九龍塘傳統名校網，夫妻決定不再「幫人供樓」，兩年前斥逾1,200萬元購入大圍站柏傲莊一期一個三房單位，承造七成按揭。

租樓加供樓 每月住屋開支近6萬

入市至今兩年「遇上」疫情，本港樓價累跌逾一成多，本港銀行去年亦三度上調最優惠利率（P）合共累加0.625厘。經歷逾兩年的樓花期，夫妻二人近日終於收樓，正式成為業主。Joyce指，雖然近日順利收樓，但目前仍與家人租住九龍灣的兩房單位，月租大約2萬元，計及加息後的供樓開支則接近3.8萬元，換言之，租樓加供樓二人每月的開支接近6萬元。

慶幸的是九龍灣租住的單位已轉為「生約」、即可提早退租，Joyce打算待新居裝修完成後，馬上與家人遷入柏傲莊新居，以減少開支。雖然加息對供樓有一定影響，但Joyce表示，買樓時早已採用最優惠利率P-2.5厘承造按揭，目前供樓支出仍屬預算範圍內，財政上無太大壓力。 惟倘若最優惠利率（P）持續上升，屆時供樓支出亦會隨之增加。

無悔入市 「（樓價）遲啲都會再升嘅」

面對加息，Joyce透露「都係日常生活開源節流」，以減少加息後的額外支出。「就算加息，可能都係加少少，咁咪食少隻長腳蟹，慳住先。」她又指，自己對物質追求不太多，目前主要開支都是用在小朋友的教育及租樓上。她又形容自己是用家心態，無特別憂慮樓市升跌，亦不後悔當初入市。「雖然𠵱家個樓市咁（跌市），但遲啲都會再升嘅。」

Joyce透露，自己從小就在大圍長大，對該區有份「情意結」。直至婚後才與丈夫、女兒、奶奶及外傭租住九龍灣一大型屋苑。不過，隨着女兒慢慢長大，為了提供一個穩定的生活環境，加上多年工作有一定積蓄。夫妻二人「計過數」決定不再「幫人供樓」，「與其畀租，咁不如買層樓啦，咁好似划算啲。」

正當二人決定入市之際，大圍剛好有新盤推售，便決定入票。Joyce指，見柏傲莊是大圍區近年少有的新盤，有感大圍的居住環境較現居的九龍灣區優勝，亦可住近家人，方便照顧小朋友。