赤柱豪宅地流標｜陳茂波﹕不到價不賣　不會因財赤心急賣地

赤柱環角道住宅地皮流標。財政司司長陳茂波重申，政府沒有高地價政策，賣地時會隨行就市，若果不到價的話不會賣，亦不會因財政赤字較大而心急賣地。



他指出，去年首11個月樓價下跌13%左右，是有秩序調整，而去年受美國加息、香港與內地及國際往來有限制，令有意置業的人士審慎，但成交宗數由2021年的72,000多宗，回落至去年的約5萬宗左右，反映業主及發展商均不心急沽貨。

重申並無高地價政策

他又指，地價比樓市調整速度較快，比例約為2比1。他強調，政府有專業團隊按市況為地皮定下底價，的確有地皮價格下調，惟政府沒有高地價政策，會隨行就市，亦不會因財政赤字較大而心急賣地。

至於有政黨要求，政府再派消費券，他僅回應指目前正在諮詢。

料今年經濟較去年理想

他又提到，今年是三年疫情以來，首次以實體及線上形式舉辦亞洲金融論壇，吸引逾7,000人參興，當中有2,000人到場，反映「Hong Kong is back」。

他又表示，香港今年的經濟前景會比2022年好。雖然外圍挑戰大，美國加息，通帳上升，地緣政治局勢緊張，歐洲經濟表現差，美國相對較好，而亞洲包括東盟，去年第四季開始貿易量亦出現下跌，但隨着香港與內地通關，相信出口貿易、旅遊、餐飲及消費都會反彈，隨着氣氛好轉，商界投資亦會增加，對經濟增長有幫助，整體而言會比去年好。