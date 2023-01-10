赤柱環角道豪宅地流標　上周接獲4份標書　地政總署：未達底價

再有官地流標！地政總署今（10日）公布，於上周五截標的赤柱環角道豪宅地皮，因地價標金未達到政府底價，所以不接納所接獲的4份標書。上述為本財年第二幅流標的官地。



地政總署指，政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地。這是為了保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。

政府發言人：本年度土地供應超標

政府的政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋及經濟用地的需求。這目標不會因為個別土地的招標結果或某個時期的經濟情況而受影響。政府會考慮在適當時候重新出售該用地。政府發言人說，儘管是次招標取消，本年度土地供應所能興建的私人房屋已經超越本年度的供應目標。

上周接4份標書全為本地「大孖沙」

該地皮上周五接獲4家財團入標競投，全屬本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173）。至於信置（0083）則夥拍鷹君（0041）入標。

綜合截標前的市場資訊，上述赤柱豪宅地皮的估值由52.8億至96億元，每呎樓面地價介乎約1.1萬至2萬元，較去年9月份、即四個月前政府公布賣地計劃時的估值119億至206億元，大幅回落53%至56%。

七年前同區住宅地每呎地價1.2萬

參考資料，赤柱上一幅推出的住宅官地已追溯至2016年3月，當時建灝地產以28.11億元投得赤柱黃麻角道128號地皮，已命名為ONE STANLEY，當時每呎樓面地價1.2萬元。整個項目地盤面積約27.2萬平方呎，可建樓面約22.6萬平方呎。

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原為綠化地 早前向城規會申改劃住宅

是次售出的赤柱環角道住宅地，為鄉郊建屋地段第1204號，地盤面積約為257,264平方呎，指定作私人住宅用途。最高可建樓面面積約480,245平方呎。樓面面積並不包括將由買方按照賣地條件所興建的安老院舍政府物業。

翻查資料，上述招標地皮原為綠化地，於2021年9月向城規會申請改劃作住宅（乙類）用途。當時發展方案資料顯示，該項目地積比率約1.84倍，落成後總樓面約48萬平方呎，提供約637伙，預計容納人口約1,826名，同時設有一個提供150個宿位的安老院舍，面積約45,317平方呎。

本財年第二幅流標官地

上述為本財年度第二幅流標的官地，翻查資料，上一幅流標官地為去年4月屯門青山公路—大欖段住宅地，是首幅設有面積下限280平方呎的官地，當時接獲5份標書，惟流標。地皮同年9月份重推，終售予長實（1113），成交價46.01億元，呎價3,522元。