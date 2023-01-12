恐業主反價　家長客「即睇即簽」500萬購淘大花園一房

牛頭角淘大花園過去一周連錄至少4宗二手成交，新近有家長以低於500萬元入市牛頭角淘大花園一房戶。

香港置業分行營業經理胡國安指上述成交單位為淘大花園P座高層03室，實用面積約322平方呎，原則為兩房，及後改成一房間隔，座向東南、望山景及泳池景。單位以500萬元放售後約一星期後，即獲外區客洽購。

經雙方議價後，單位終以約498萬元成交，實用呎價約15,466元。據悉，買家為家長客，首置名義入市，因擔心業主反價，故「即睇即簽約」購入上述單位。資料顯示，原業主於2014年10月以約404.8萬元購入上址，現帳面賺約93.2萬元，物業升值約23%。

淘大花園價位回落不少。（楊嘉朗攝）

1月迄今錄至少7宗成交

至於另一宗成交為兩房戶，利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，淘大花園F座中層7室，實用面積375平方呎，兩房、開放式廚房間隔，連新淨靚裝，外望山景。去年8月同時放賣及放租，當時叫價618萬元及叫租14,000元，期間多次減價。

及至11月減至588萬元，業主見最近市況轉旺，即放棄放租，近日減至562.8萬元將單位售出，呎價15,008元。原業主以2013年以370萬元入市，現帳面賺約192.8萬元。

淘大花園1月份錄至少7宗二手買賣，平均呎價1.4萬元。現屋苑有放盤約146個，叫價由458萬元起。