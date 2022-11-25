到朋友家作客成入市契機　準新人擲545萬買淘大花園一房｜多相

有準新人到朋友位於牛頭角淘大花園的家中作客後，感屋苑適合上車，遂趁機擲545萬元買入一個一房單位作為新婚安樂窩。

利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，是次成交為淘大花園P座中層4室， 實用面積322平方呎，屬一房間隔，座向東南，望池景及山景，更可遠眺飛鵝山。單位原用作投資收租用，月租約1.4萬元。惟業主因想減磅，遂以580萬元放盤，最終以545萬沽出，呎價16,925元。

↓↓淘大花園成交單位直撃↓↓

晚上與未婚妻再睇樓 翌日落訂

據了解，新買家為年輕準新人，早前前往居於淘大花園P座4室的朋友家中作客，有感屋苑適合新婚上車，亦留意到屋苑的售價較一年前回落了一成，認為現時是入市時機。在睇樓數星期後，終於找到心水單位。鮑允中續指，新買家於早上參觀單位後，同日晚上約未婚妻再次睇樓，翌日「扑鎚」落訂購入心頭好。

上址原業主於2008年以約180萬元買入單位，持貨約十四年，現轉手帳面賺365萬元，升值兩倍。鮑允中補充， 現時淘大花園約有167個單位放盤，叫價由480萬至998萬元不等。11月屋苑暫錄11宗成交，平均呎價1.4萬元。