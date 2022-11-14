銀行鐵約｜南洋商業銀行72萬租廣東道相連舖　較高峰期挫近80%

向來為高檔奢侈品牌集中地的尖沙咀廣東道，新近錄得一宗「銀行鐵約」租務，租金大幅回落。所指的是南洋商業銀行最新以月租72萬元租用廣東道一個相連地舖，租約年期長達六年。不過對比該舖位於零售高峰期的月租330萬元，最新租金大挫約78%。

資料顯示，上述舖位為廣東道68至80號恆利大廈地下5至6號相連舖，最新由南洋商業銀行（NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED）租用，每月租金約72萬元，租約期由2022年11月初至2028年10日底，為期六年，其後可選擇續租三年。舖位面積約1,940平方呎，以最新月租72萬元計算，成交呎租371元。

翻查南洋商業銀行網頁資料，目前該銀行在尖沙咀設有兩間分行，分別位於漢口道8至10號漢中大廈地下及麼地道67號半島中心商場舖。是次租用廣東道舖位料作擴充。

憧憬通關 銀行率先租核心區地舖六年

對於廣東道出現銀行租賃，喜來登旺鋪副董事總經理黃偉文表示，過去一段長時間核心區主要街道租金高昂，非零售業的租戶根本無法進駐廣東道，然而，近年租金較高峰期大幅回落，加上市場憧憬疫情接近尾聲，故部分銀行率先租用核心區舖位，希望通關後爭取內地客生意。

高峰期由卓悅租用 月租330萬

廣東道為尖沙咀一線購物街道，上述舖位在零售高峰期，曾先後獲兩家本地大型連鎖化妝品店租用，包括2014年4月至2017年3月由卓悅（0653）租用，月租高達330萬元，呎租高達1,728元。

不過，隨後零售市況回落，舖位在2017年9月至2021年3月期間改由另一間本地化妝品店莎莎（0178）租用，首半年月租為90萬元，而餘下三年租金則升至每月135萬元。若以高峰期卓悅月租330萬元比較，最新租金72萬元已較高峰期回落78%，

此外，值得留意，上述舖位在2011年4月至2014年3月由滙豐銀行以每月155萬元租用，反映舖位相隔八年後，重新再由銀行業租用，不過租金已經大挫約54%。