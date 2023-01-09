今年119個新盤部署出撃　涉逾4萬伙　鐵路上蓋逾1.2萬伙待售

去年受疫情、股市急挫及加息三大負面因素夾擊，不少發展商延後推出新盤的步伐，全年一手成交量不足一萬伙，創紀錄新低。踏入2023年將有大量新盤有望登場，預計全港有約119個全新一手私宅項目潛在供應，合共提供約40,291伙，其中，鐵路站上蓋項目為最大供應來源，涉7個車站、16個項目、合共逾1.2萬伙。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，由於部分原定去年推出的新盤延後至今年，加上今年陸續有更多新項目漸趨成熟，預測今年全港有約119個全新一手私宅項目可成為潛在供應，合共將提供約40,291伙，數量較預測2022年的34,046伙增加18.3%，創下自2005年以來的十九年最多，為期內首度重上4萬伙大關。

不過，需留意上述約4萬伙指的是條件較成熟，有機會可於年內應市的總伙數，實際推售量仍視乎發展商的部署及實際市況而定，初步估計，較貼近實際推盤量約為2萬伙。

啟德跑道區11盤列隊登場 涉逾6300伙

至於119個全新盤的分布，以鐵路站上蓋項目續成最大供應來源，涉及7個車站，共有16個項目、遍及港九新界，合共提供12,227伙，佔全港總伙數達30.3%；至於第二大的供應庫為啟德新區及跑道區，今年將有14個項目，提供8,592伙。

按地區劃分，九龍區潛在供應量超越新界區，突破1.7萬伙，較新界區多出近一成，潛在可售私樓項目共48個，總數達17,086伙，以項目及總伙數計均為三區之冠，伙數佔今年全港整體潛在供應達42.4%。

當中，主要來自啟德跑道區，有多達11個項目有機會應市，合共提供6,362伙，一條跑道已佔全九龍逾37%的潛在供應。跑道區外，啟德尚有3個項目、共2,230伙，帶動整個啟德供應有多達8,592伙。另外，九龍石硤尾巴域街項目的1,100伙，觀塘道55號的807伙等。

新界區焦點為元朗、西貢區

至於今年新界區的潛在供應項目只有28個，為全港三區中最少，涉及單位總數達15,594伙，焦點為元朗及西貢區，兩區合計已有9,925伙，佔全港比例近近25%。當中，元朗區共11個項目合共提供5,356個單位，成為全港潛在供應量第二多的分區，其中，天水圍天榮站上蓋項目第1期提供的1,393伙，洪水橋匯都1期及2期合計的1,025伙，以及元朗站南地盤The YOHO Hub第C期的939伙。

至於屯門區，年內亦有5個項目有機會登場，共計有2,836伙，最大規模為新地的NOVO LAND 2A期及2B期，各涉及929伙及729伙；路勁及深圳控股合作的管翠路18號，亦有698伙。

2023巨無霸 日出康城13期達2550伙

西貢區今年則有5個項目預備應市，其中4個位於日出康城，包括今年單一最大項目日出康城13期的2,550伙，以及已拆細的日出康城12B期及12A期，分別提供685伙及650伙，帶動整個西貢區有4,569伙潛在新盤，為全港第三多的分區。

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黃竹坑站今年料提供3,050伙潛在供應

港島區方面，今年亦有43個潛在項目部署登場，不過涉及單位總數只有7,611個，當中，近77%的項目均屬200伙或以下的小型新盤。當中，南區提供4,082伙，佔港島整體53.6%。焦點為黃竹坑站上蓋港島南岸，項目的第5期為區內最大單一項目，提供1,050伙。而整個黃竹坑站年內料提供3,050伙潛在供應，已佔了全港島總供應四成。

另外，中西區亦為今年港島項目選擇次多的分區，合共有17個項目成熟待推，僅次九龍城區及南區，不少為山頂獨立屋及半山低密度豪宅等。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮預計，今年一手私宅買賣登記量可較去年升約五成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，疫情已逐漸減退，中港兩地亦實行重新對外通關，股市亦有顯著反彈，加上美國再加息的幅度及壓力亦見放緩，均利好今年樓市。預料今年發展商會重新積極推盤，以貼市價帶起銷情。

此外，去年被扣起的購買力，加上通關後陸續回流的內地客將重新入市，有助推動今年的新盤銷情，相信各類資金，包括專才計劃下的購買力將踴躍入市置業。加上今年有不少大型新盤及鐵路上蓋項目潛在供應，他初步預期，今年一手私宅買賣登記量可較去年升約五成，至約1.5萬宗水平，而登記金額亦料相應增加49%，上試約1,680億元水平。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，市場上未必可以消化4萬個新盤。

經濟好轉 學者：恒指回升助帶動新盤銷情

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，市場上未必可以消化4萬個新盤，若今年市道好轉，或可錄得逾2萬宗新盤成交。他又指，中港兩地通關及經濟好轉，恒指有望重回2.3萬至2.4萬點水平，亦有助帶動新盤銷情。

他預計，兩地通關後，能夠吸引更多遊客以增強購買力及信心 ，從而帶動租金，零售及本港地產市道。加上，通關後會增加港幣需求及存款量，當銀行有足夠數量港幣後，或會減少定期息率，從而降低定期存款的吸引力，變相增加現金流。另外，他亦不排除從年中開始會有從外國回流的港人重新在港置業，帶動樓市需求。