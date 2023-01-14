「小巴大王」馬亞木舖位再獲市建局收購　持貨26年升值逾2600萬

市建局再收購土瓜灣道/榮光街重建計劃範圍內的舊樓物業。市建局最新以近7,000萬元收購土瓜灣道兩個地舖，其中一個地舖由「小巴大王」馬亞木家族相關人士持有，持貨26年大賺超過2,600萬元；至於另一個舖位收購價約2,911萬元，較48年前買入價帳面升值約193倍。

原由馬亞木家族相關人士持有的舖位為土瓜灣道15號地舖，在上月19日以3,996萬元沽出，較1997年買入價1,370萬元，帳面升值約2,626萬元或約1.9倍。該舖位由白晶投資有限公司（WHITE CRYSTAL INVESTMENT LIMITED）持有，公司董事包括馬僑武及馬華珠，即為馬亞木的兒子及女兒。

土瓜灣道11號地舖近半世紀升值193倍

至於升幅逾百倍的舖位為土瓜灣道11號地舖，在上月16日以2,911萬元易手。原業主早於1974年以15萬元買入該舖位，是次最新成交價計算，帳面升值2,896萬元。

土瓜灣道榮光街/重建計劃。（市建局網頁圖片）

事實上，「小巴大王」馬亞木家族近年也有不少舖位獲市建局收購，如在2022年7月份，其持有的旺角奶路臣街2L號樂園大廈地下2B號、及地下3至7號舖位，獲市建局以1.081億元買入。馬氏家族持貨二十一年，帳面勁賺9,530萬元，升幅超過7倍。

馬亞木家族旺角舖去年獲市建局逾億收購

上述成交舖位所在位置，為市建局土瓜灣道/榮光街重建計劃範圍內，該重建計劃於2021年3月啟動，涉及53個街號，包括土瓜灣道1至15號及17至31號（單數）、馬頭圍道111至127D號（單數）、啟明街1至5號及11至19號（單數）、玉成街1至7號（單數）及2至12號（雙數）、鴻福街2至6號及10至14號（雙數）。

至今年6月底，市建局進一步公布向土瓜灣道／榮光街重建計劃內的物業業主發出收購物業建議，每呎實用面積收購價為17,798元。