小業主挑戰恒地灣仔舊樓強拍令　遭土審處駁回上訴兼輸訟費

由恒地（0012）收購的灣仔活道19至21號及永祥街22至30號舊樓，將於明日（11日）進行強拍。上月大廈內有兩名小業主就強拍向土地審裁處提出上訴，認為大廈不至於破舊，目前仍可作出租用途，不過上訴最終被法庭駁回，並需要支付訟費。

灣仔活道19至21號及永祥街22至30號舊樓，在去年11月已獲批強拍令，底價3億元。據最新文件資料，大廈內兩名小業主認為，該廈現時依然可作出租，而且大廈結構仍未到需要重建的狀態。此外，該兩名業主也準備花費為大廈的共用地方執修。他們認為，土地審裁處在評估大廈樓齡及狀況時，未有考慮所有因素，因而就強拍申請提出上訴。

灣仔活道19至21號及永祥街22至30號舊樓。（資料圖片）

延遲強拍令其他小業主蒙受風險

不過，土地審裁處認為，小業主的上訴沒有商榷的餘地，而且強拍程序即將進行，若延遲強拍，會令其他各方小業主在目前不穩的市況下蒙受更大的風險，對小業主不利，加上在法律利益角度考慮，處方沒有原因接納小業主的上訴，因此確定駁回上訴。

活道19至21號及永祥街22至30號舊樓鄰近摩利臣山游泳池，於1961年落成，地盤面積約2,208平方呎，現為一幢樓高六層的商住大樓，地下部分為7間商舖，樓上則為10伙住宅。如以預計重建後的總樓面計，每呎樓面地價約15,211元。

據發展商年報資料，上述項目擬與鄰近地盤一併發展，即橫跨活道13至21號及永祥街22至30號地盤，地盤面積增至6,392平方呎，預計總樓面約70,790平方呎。