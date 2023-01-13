「隱世孤島」澄碧邨150萬豪裝單位　下周拍賣開價270萬｜單位直擊

「隱世孤島」大嶼山澄碧邨，屋苑一伙豪裝150萬元的逾600呎單位，將於下周三（13日）透過私人拍賣場推出，開價270萬元，呎價約4,135元。

上述澄碧邨豪裝單位為大嶼山澄碧邨第14座高層A單位，實用面積653平方呎，雖然空間寛闊，但業主未有分間房間，全屋屬開放式戶，睡房位於閣樓。據代理放盤相片，單位採開放式廚房，另設一張黑色工作臺，單位更設有桑拿房。

業主為外籍飛機師 擁澄碧邨3項物業

另外，值得留意，大廳和浴室以石牆作分隔，其中浴缸放置在大廳及浴室之間的通道，用戶使用浴缸時可直接望向大廳，使用後亦可直接走向大廳，情況如同把浴缸放在大廳之中。

據了解，該單位業主為一名外籍飛機師，在澄碧邨內持有3個物業，而上述透過忠誠拍賣推出的單位，裝修費更高達150萬元。

↓澄碧邨第14座高層A單位放盤相片↓

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去年中開價320萬 累減50萬重拍

另翻查資料，上述單位早於2022年7月推出拍賣，當時開價320萬元，不過一直未獲承接，即最新開價降價50萬元，至270萬元，減幅約16%。

澄碧邨由和記黃埔發展，為度假村模式的私人屋苑臨海別墅，早於1979至80年落成，設有20幢4層高别墅，提供220伙。不過位理不方便，住戶需先坐船到長洲，再另乘20分鐘私家渡輪才到達。