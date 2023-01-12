納米樓連環蝕讓　西營盤瑧蓺開放式530萬沽　四年帳蝕160萬｜多圖

二手市場回暖，惟部分納米樓業主仍需蝕讓離場。 西營盤瑧蓺一伙實用面積227平方呎的中層開放式戶，新近以530萬元易手，較四年半前買入價帳面貶值約24%。

美聯物業分行首席高級營業經理陳凱廸表示，是次成交為西營盤瑧蓺中層K室，實用面積約227平方呎，屬開放式間隔。單位原用作收租用，當時月租約1.3萬元。單位最初於10月以560萬元叫價放盤，及後獲買家洽購。

經雙方議價後，業主同意減價30萬元至以530萬元沽出，呎價約23,348元。新買家為外區長線投資客，因睇好屋苑樓齡淺，鄰近港鐵站交通方便，認為收租及投資潛力高， 決定入市。

撲悉，原業主於2018年5月以約696.4萬元買入，持貨逾四年，是次轉手帳面蝕讓約166.4萬元，單位期內貶值約24%。惟單位曾作收租用，料租金收入可抵銷部分蝕幅。

↓↓西營盤瑧蓺成交單位直撃↓↓

紅磡啟岸一房506萬沽 貶值13%

另一宗納米樓蝕讓成交為紅磡啟岸低層B3室，實用面積272平方呎，屬一房間隔，擁開放式廚房，座向南方，望市景。中原地產高級分行經理葉文浩表示，單位經議價後獲用家以506.8萬元買入，呎價18,632元。 參考同類型單位，對上一宗成交於去年11月以488萬元低層B5室，反映目前成交價已回升近4%。

據知，原業主於2019年以約583萬元買入單位，持貨4年，是次轉手單位帳蝕76.2萬元，單位期內貶值13.1％。啟岸屬單幢物業，於2021年中入伙，提供551個單位，主打300平方呎以下的納米戶型。