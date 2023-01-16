新盤周末41宗成交　利．晴灣沽8伙　澐璟兩日套現2.33億

去周末一手市場未有全新盤推售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（14、15日）兩日一手錄得約41宗成交，較對上一周的70宗，回落29宗或41%。其中，大角咀利．晴灣23昨賣23伙，即日沽出8伙，吸金逾半億。豪宅市場轉活， 啟德跑道區澐璟周末連沽3伙，套現逾逾2.33億元。



大角咀利．晴灣23連沽8伙

由有利集團（0406）與市建局合作的大角咀利．晴灣23 昨展開新一輪銷售，賣23伙貨尾，單日沽出8伙，成交價由 548.8萬至987.9萬元，呎價16,738元至17,799元，合共套現約5,965.5萬元。最貴一伙為8樓B室，實用面積584平方呎，屬三房間隔，呎價約16,916元。據悉，項目自2021年開售至今累沽116伙，佔提供142伙的81.7%。

ONE INNOVALE沽8伙、利奧坊．壹隅售出6伙

另外， 恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna周末再沽8伙，吸金約3,731.3萬元。該8伙的面積由295至317平方呎，包含開放式至一房，成交價由422.7萬至499.4萬元，呎價13,798至15,756元。最貴一伙為D座15樓19室，實用面積317平方呎， 屬一房間隔，成交價為499.4萬元，呎價約15,756元。

同系大角咀利奧坊．壹隅周末亦沽出6伙，成交價由597.25萬至885.66萬元，合共套現逾4,328.88萬元。最貴一伙為2座11樓K室，實用面積382平方呎，屬兩房間隔，成交價為885.66萬元，呎價約23,185元。

大角咀利奧坊．壹隅周末沽出6伙。

啟德澐璟周末沽3伙 吸金逾2.33億

大額成交不斷，由華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟周末連沽3伙，吸金逾2.33億元。最新一伙招標成交單位為第1座19樓A室， 實用面積2,088平方呎，四房間隔，成交價為9,896萬元， 呎價約47,395元。項目自去年11月開售至今累售34伙，成交金額約18億元。