90後港男958萬購海之戀兩房　四成首期慈父包辦｜單位直擊

不少買家趕趁農曆新年前入市，荃灣半新盤海之戀1月上半月錄得6宗二手成交，較上月全月4宗多出50%。新近有90後年輕人斥近千萬購入屋苑兩房單位，並獲父親資助四成首期，成功「靠父幹」置業。



中原地產分行經理張志豪表示，海之戀．愛炫美5座高層C室，實用面積531平方呎，兩房間隔，外望海景，連裝修，單位最初開價980萬元，最新以958萬元沽出，呎價18,041元，略低於市價。參考早前同座較低層的A室，屬同類型單位，以1,000萬元沽出，是次新成交價低約4.2%。

↓↓海之戀．愛炫美成交單位↓↓

怕農曆新年後樓價升 搵盤兩周即入市

張志豪表示，新買家為90後年輕上車客，睇中單位連雅致裝修，外望開揚海景，且屬於屋苑少數設梗廚的單位，有見近期樓市回暖，怕農曆新年後樓價會上升，覓盤兩星期便火速決定入市，購入上址自用。

據知，這位90後買家是次入市擬借六成按揭，四成首期由父親「包辦」、即涉額約383萬元，而他自己則負責供樓。至於原業主於2017年9月以852萬元買入單位，持貨五年多，現帳面獲利106萬元，單位期內升值12%。