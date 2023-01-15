樓市大贏家｜80後三年前租置上車　今175萬沽將軍澳公屋　速賺4倍

正當私樓市場日日劈價、蝕讓之際，租置公屋業主成「樓市大贏家」。有80後於三年多前透過租置形式買入將軍澳公屋翠林邨一個單位，近日以未補地價175萬元沽貨，帳面速賺近4倍，大幅跑贏同期私樓市場。



世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良指，上述翠林邨碧林樓極高層22室，實用面積349平方呎，兩房間隔，望山景，連有靚裝修。單位業主上星期開始放盤，原叫價180萬元，最後微減5萬元至未補地價175萬元易手，成交呎價5,014元。

↓↓翠林邨成交單位直撃↓↓

當日首期低至1.8萬即可上車

據了解，上述公屋業主為一名80後，於2019年透過租置形式以35.76萬元向房委會購入上述單位，以首期5%計，當日僅約1.8萬元便可上車，而持貨至今約三年多，現帳面大賺約139.24萬元，期內升值接近4倍。至於新買家為一名區內「白居二」。

從相片可見，單位連有雅致裝修，開放式廚房用上啡色廚櫃，浴室則配水泥式牆磚。

租置低至市值一五折出售 被視為「致富機會」

事實上，租置計劃單位是設有轉讓限制，據房署資料，在單位首次售出日起計的兩年內，租置計劃單位業主必須先按轉讓契據內的指明定價，將單位售回房委會；而在第三至第五年內，租置計劃單位業主可把單位以房委會評定的回購價售回房委會，亦可以把單位在居屋第二市場轉售予合資格人士，而毋須繳付補價。

由於租置公屋的折扣大，早在兩、三年前，部分租置餘貨單位僅以評定市值的一五折至一八折出售，故樓價隨時低至20萬、30萬元已有交易，而且最多可以承造「十成」按揭，即「零首期」上車，故被不少人視為「發達機會」。

將軍澳公屋翠林邨共有8座，1988年落成，位置鄰近港鐵寶琳站。

同期私樓一般平手或蝕錢離場

不過，反觀持貨期相若的私樓一般轉手均需要蝕錢離場。如將軍澳第一代私人住宅屋苑慧安園，早前亦錄得持貨三年的成交個案，惟賣家需損手約40萬元離場。

該慧安園1座中層C室，實用面積411平方呎，兩房間隔，望公園景、連靚裝修，原業主於2020年1月以600萬元購入物業，本月以560萬元易手，呎價13,625元，持貨剛滿三年，現帳面損失40萬元，物業三年跌價近7%。

至於2018、2019年開賣的半新盤，由於溢價高，故近一年在二手市場轉售甚少獲利，部分蝕幅更相當驚人，動輒蝕數十萬、至逾百萬元不等。