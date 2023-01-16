會德豐：今年主力推6新盤、涉逾3000伙　山頂種植道洋房年內登場

會德豐地產今日（16日）表示， 2022年住宅連車位在內計算，累積銷售金額逾95億元，售出住宅單位達587伙。集團表示，今年計劃推出6個新盤，涉及超過3,000個單位。當中包括藍田KOKO HILLS第3A期、 O’EAST系列的日出康城第12期、灣仔春園街項目、啟德MIAMI QUAY第2期、啟德承豐道19號項目，以及山頂種植道1號洋房項目。



黃光耀：相信「壞消息已離開」

會德豐地產常務董事黃光耀表示，現時香港及內地已正式通關，在過去一星期多，集團旗下樓盤的成交亦加快，預約睇樓及查詢有顯著回升，相信「壞消息已離開」，香港經濟正逐步復常，集團對今年樓市量價看好。

中原陳永傑（左五）、會德豐黃光耀（中）、利嘉閣廖偉強（右五）

去年PEAK COLLECTION分層5.8億沽 呎售近14萬

回顧2022年，集團特別租用香港太子酒店作開賣樓盤之用及實時現場直播，首創酒店置業體驗。銷售方面，山頂超級豪宅Mount Nicholson去年初錄分層單位以約5.8億元成交，呎價接近14萬元。

去年第三季，會德豐又連同8大發展商組成商會，推進啟德PARK PENINSULA發展，並緊接推出 MIAMI QUAY I。據成交紀錄冊顯示，項目自去年9月推出後，至今累沽出43伙，佔第一期單位總數648伙的6.6%，另有推出啟德MONACO MARINE。

至於西九龍維港滙去年多次錄買家大手入市個案，當中自10月「專才退辣稅」計劃推出後成交加快，連錄14宗價值1,000萬元以上的成交。