恒地羅便臣道准建20層高住宅　尖沙咀嘉蘭圍地盤重建21層商廈

屋宇署公布，11月共批出13份建築圖則，當中以市區舊樓重建項目為主，如恒地（0012）西半山羅便臣道94至100號，獲批建一幢樓高20層的分層住宅，提供60,783平方呎。

資料顯示，恒地在2021年12月透過強拍以底價統一羅便臣道94、94A及96號物業，及後連同羅便臣道98及100號一併發展。

此外，武夷集團在2022年2月完成收購的黃大仙鳴鳳街22至24號舊樓重建項目，獲批建一幢樓高18層、設兩層基座的商住大廈，總樓面約28,986平方呎，住宅樓面佔約26,274平方呎。

長沙嶼南道住宅官地准建5幢洋房

至於2018年10月，由盛裕興業以1.6億元中標的大嶼山長沙嶼南道的丈量約份第332約地段第766號住宅官地，獲批建5幢樓高兩層連地下一層的洋房，總樓面共約23,688平方呎。

嘉蘭圍1號至3號原由鄧成波家族持有

此外，尖沙咀嘉蘭圍1號至3號獲批建一幢樓高21層、設有3層基座的商廈，總樓面約43,897平方呎。物業原由舖王鄧成波家族持有，2021年7月獲買家以3.8億元洽購。據了解，目前嘉蘭圍1號至3號已改由另一家公司持有，公司董事包括興紡控股（1968）執行董事董卓明及相關人士。

而11月批出的13份建築圖則，港島佔2份、九龍6份及新界5份。而按用途劃分，8項建築圖則為住宅及商住發展、兩項商業發展、一項工廠及工業發展，以及兩項社區服務發展。