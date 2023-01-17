去年首十一個月逾兩萬伙私樓落成　十八年同期最多

據屋宇署今天最新發表的資料月報顯示，2022年11月份全港共有4個項目，合共1,355個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較10月份的2,156伙減少37%，為近三個月最少。至於去年首十一個月合共20,108伙私樓落成，較2021年同期的12,625伙增加59%，創自2005年以來的十八年同期最多。

11月本港4私樓項目落成、涉1355伙

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2022年11月份本港有4個私樓項目落成，當中，規模較大的包括粉嶺One Innovale第3期One Innovale–Cabanna（565伙），以及項目第2期One Innovale–Bellevue（408伙）；此外，長沙灣映築（337伙），以及何文田太子道西296號（45伙）亦於期內竣工。

ONE INNOVALE合共有三期，陸續落成。

按地區劃分，2022年首十一個月新界區有22個項目落成，涉及單位總數12,872伙，佔同期整體私樓落成量約64.0%；九龍區暫時共有17個項目落成，涉及5,114伙，佔約25.4%；港島區則有15個項目，涉及2,122個單位，佔同期整體私樓落成量約10.6%。

陳海潮指，2022年首十一個月私樓落成量達差估署全年預測約22,850伙的88%，進度與全年預測相差約2,742伙，而近期仍有火炭星凱‧堤岸（1,335伙）等項目料將取得入伙紙，再加上其他中小型項目，估計去年全年落成量可望達約2.15萬伙至2.25萬水平。

11月僅一私樓項目動工、涉187伙

至於動工進度未見大躍進，2022年11月份只得一個小型項目動工，為該年內第四少的月份，涉及單位187伙，較10月份的52伙多近2.6倍。至於今年首十一個月累積動工量只有8,247伙，較去年同期的18,778伙急挫56.1%，為近八年來的第二低水平。

大角咀LARCHWOOD去年11月動工。

該一個動工的私樓項目，為大角咀洋松街62號Larchwood，為九龍區去年下半年以來第三個動工的私樓，3個項目合計只有1,029伙，反映區內動工進度緩慢。

連同上述項目，2022年首十一個月全港共有23個私樓項目動工，涉及單位總數8,247伙。當中,以九龍區的施工單位數量最多，涉及11個項目合共4,312伙，單位佔整體比例約52.3%；新界區有7個，單位數量3,763伙，佔整體比率約45.6%；港島區則有5個、合共172伙，佔整體比例約2.1%。