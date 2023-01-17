新世界、遠展啟德項目修改圖則　削2幢分層住宅、近2萬呎大屋

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）在兩年前，以79.5億元向商人陳壯榮及佳兆業集團（1638）買入的啟德第4B區4號地盤，最新向屋宇署遞交修訂建築圖則。

據屋宇署最新資料，該啟德項目位於跑道區，准建4幢樓高24至26層的高座分層住宅，以及一幢低座樓高6層的分層住宅，落成後總樓面約574,744平方呎。

最新准建4幢高座、1幢低座分層住宅

資料顯示，上述地皮原由佳兆業持有，曾獲屋宇署准建6幢樓高22至24層的高座分層住宅、一幢樓高6層的分層住宅，以及一幢7層高大屋（Single family building），實用樓面面積達19,370平方呎，不過，有關大屋已不在新獲批方案內，同時，最新圖則亦減少了兩幢高座大樓，而總樓面維持不變。

啟德跑道區。(資料圖片)

地皮先後由高銀、佳兆業持有

上述啟德第4B區4號地盤，曾兩度易手，圖則亦多度修改。該地盤最早由潘蘇通旗下高銀金融（0530）於2018年11月「爆冷」以89.07億元從政府手上投得，每呎樓面地價1.55萬元，擊敗當時6家財團。

及後在2020年7月份，地皮以70.4億元「蝕讓價」沽出，較當年中標價跌價20%，接貨者為內地商人陳壯榮持有的離岸公司，並訂立了利潤分成協議。當時陳壯榮被指與佳兆業關係密切，故佳兆業被視為項目之幕後買家，直至2021年3月份佳兆業才向媒體確認已入股此幅地皮。

不過在2021年11月，新世界發展及遠東發展以79.5億元買入該幅地皮。而在2022年1月有指新世界及遠東正審視原有圖則，或需作修訂。