ONE INNOVALE-Cabanna加推108伙　折實售283萬起　周六賣113伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna公布最新5號價單，推108伙，折實平均呎價14,598元。當中入場單位為D座1樓5室，折實售283.18萬元起。

該批108伙戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由195至672平方呎，價單售價為304.5萬至1031.6萬元，折實售價283.18萬至959.38萬元，折實呎價約由13,838元至16,011元。

當中，售價最平一伙為D座1樓5室，實用面積195平方呎，屬開放式間隔，折實售價283.18萬元；呎價最低一伙為E座2樓3室，實用面積672平方呎，屬三房套連儲物室間隔，折實呎價13,838元。

恒地林達民表示，ONE INNOVALE - Cabanna今年首月銷售已突破101伙。

周六賣113伙 連5伙特色戶招標

另外，發展商落實本周六（21日）進行新一輪銷售，盡推價單第5號的108伙單位，包括13伙開放式，65伙一房連衣帽間，19伙兩房及11伙三房。另招標5伙特色戶，包括3伙地下花園戶及2伙特色天台戶。

恒地物業營業（一）部總經理林達民表示，項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna 昨日連沽5伙，本月的銷售量已突破101伙，成交金額超過4.75億元。