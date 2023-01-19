一手大額成交湧現　山水盈最後一伙逾半億沽　維港滙 II 連售兩伙

一手豪宅轉活，單計1月上半月市場已連錄23宗逾5,000萬元的大額成交。當中西南九龍維港滙 II 連沽兩伙，吸金約1.29億元；另元朗山水盈昨亦售出最後一伙，項目自2019年底開售三年全盤終告售罄。



路勁（1098）旗下元朗錦田北山水盈，昨以招標方式沽出一幢2號洋房，成交價5,496萬元，呎價17,175元。洋房屬四房間隔， 實用面積3,200平方呎，連391平方呎天台，及981平方呎花園。買家採用LUX 1100 天付款計劃，即成交期為3年，並可獲「先住後付」及最多 4.25%從價印花稅優惠。

山水盈自2019年開售至今，歷時逾三年，全盤331伙已全數沽清，套現逾45億元。

元朗錦田北山水盈以5,496萬元沽出最後一伙，項目已全盤沽清。

維港滙 II 連沽兩伙 吸金約1.29億

九龍區方面， 會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍維港滙 II 亦連兩伙，吸金約1.29億元。涉及單位為最後一伙特色頂層平台戶，屬第2座30樓A室，實用面積1,607平方呎， 連751平方呎平台，四房兩套連多功能房及洗手間，成交價7,552.9萬元，呎價4.7萬元；另一伙為第1座19樓A室，實用面積1,536平方呎，屬四房兩套連多功能房及洗手間間隔，成交價5,298萬元，呎價34,492元。

值得留意，項目自本月起合共推出兩張銷售安排，以價單及招標方式推售共250伙，當中包括今年1日1日起價單及招標推55伙及68伙；以及在本月12日起價單及招標推53伙及74伙，至今暫沽出約14伙，佔銷售僅5.6%。

港島區方面，太古地產（1972）灣仔星街項目EIGHT STAR STREET亦沽出一伙，涉及單位為3樓B室，實用面積470平方呎，屬兩房間隔，成交價1,650.3萬元，呎價35,113元。