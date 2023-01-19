恆大．珺瓏灣入伙逾一年擬改名緹岸　業主憂引伸一連串潛在問題

中國恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣（Emerald Bay）於2021年中入伙，據悉項目將在今年7月21日改名為「緹岸」（Ocean Camino）。有屋苑業主向《香港01》表示，不理解為何屋苑突然改名，又擔心屋苑改名會導致潛在問題，如影響大廈公契、樓契、按揭，以至於更換屋苑內所有設備、設施、指示牌等的費用等。



不過有律師表示，小業主毋須過度擔心，預計屋苑改名不會影響到小業主本身的樓宇按揭，但屋苑能否改名，需視乎大廈公契的條款，或需要屋苑全數或某個百分比的業主同意才可進行。



文件未有提及屋苑改名原因

據屋苑業主提供的文件資料，一間律師行表示，代表屋苑發展商福彩發展有限公司（FORTUNE CHOICE DEVELOPMENT LIMITED）向住戶發出信件，指恆大．珺瓏灣（Emerald Bay）將會改名為緹岸（Ocean Camino），生效日期為2023年7月21日。不過信件未有提及任何有關屋苑改名的原因及理由。

對於上述屋苑改名事宜，《香港01》向恒大發電郵查詢，惟截稿前仍未收到回覆。

發展商擬為恆大．珺瓏灣改名為緹岸。（恆大．珺瓏灣業主提供）

屋苑業主設群組 向法律顧問查詢潛在影響

一名不願透露姓名的屋苑業主，就上述情況向《香港01》表示，不理解為何屋苑突然改名，又指已有不少恆大．珺瓏灣的業主開設群組，商討對策，及與法律顧問查詢改名對屋苑、物業管理及住戶會否產生構成什麼潛在影響。

該名業主又表示，希望釐清因屋苑改名而產生的費用應由哪一方支付，當中或涉及整個屋苑內所有因改名需要更換的設備、設施及指示牌等。同時亦會令全部住戶的水、電、煤相關帳單需要改名。

律師朱寶琼：或需進行投票才可改名

不過有律師認為小業主不需要過度擔心。衛達仕企業法律顧問團隊合夥人朱寶琼表示，若屋苑要改名，需要視乎大廈公契的條款，以及當中所容許的權力，可能公契列明需要屋苑全數業主或某個百分比的業主同意下，才可以進行投票以更改屋苑名稱。

她認為屋苑小業主毋須過度擔心，因為就算屋苑改名也不會影響到小業主本身的樓宇按揭，而且屋苑改名只需要在重新在土地註冊處登記，相信毋須花費太多，料不會對業主構成太大影響。

至於香港房屋經理學會秘書王榮樂表示，理論上不可以由發展商單方面更改屋苑名稱，因屋苑改名需要視乎大廈公契的權限，不過他指出「每個樓盤公契內容都唔同，要視乎公契權限去到邊」。

涉拖欠佣金、「次級按揭」套現等風波

恆大．珺瓏灣所在地皮原由恒地（0012）在2015年6月份以36.289億元投得，不過在2018年1月以65億元轉售予內房恒大，成為恒大在港首個發展項目。樓盤分一期及二期發展，合共提供1,982伙。

不過，項目在入伙前亦遇上不少風波，如項目二期原定2021年8月13日交樓，惟延遲一個月至2021年9月17日才交樓。同年底，屯門掃管笏及同系長沙灣恆大．睿峰又拖欠地產代理佣金，被多家代理行入稟法院追討。及至2022年1月發展商又在一個記者會上表示，恆大．珺瓏灣日後銷售將以英文名稱Emerald Bay進行宣傳。

同系恆大．睿峰去年3月改名睿峰

此外，恆大．珺瓏灣在2019年銷售時曾以「呼吸plan」作招徠。不過2021年11月恒大將旗下財務公司「創盈財務」向恆大．珺瓏灣業主借出的「呼吸plan」高成數一按貸款，再按予另一間財務公司「利星行」借款套現。此「次級按揭」操作涉約100伙，涉及按揭額約3至4億元，惟創盈再按的借款額未見披露。

值得留意，同系的長沙灣新盤恆大．睿峰（The Vertex）亦有改名。自去年恒大出現財困後，項目全部權益已轉讓予合作夥伴鼎珮集團，並於2022年3月份易名為睿峰，英文名維持為The Vertex，不過當時項目尚未入伙。