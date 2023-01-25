新地斥逾680萬推廣V city、V Walk　料商場人流增長15%

新地（0016）表示，旗下屯門站上蓋V city及南昌站上蓋V Walk商場特意加大推廣投資額至逾680萬元，舉辦近20個新年活動。

新地代理租務副總經理孫雅茵指，隨政府不斷公布放寬內地與香港通關條件的利好消息，加上大幅放寬防疫措施，包括取消安心出行及限聚令等，市民的消費意欲由聖誕假期至今未減退，V city及V Walk商場人流及生意額按年增長分別15%及13%。

她又指，大眾愈來愈重視健康，故海味及健康食品類別商戶特別受內地旅客歡迎，與聖誕旺季相比，生意額上升幅度高達33%；另一類別商戶珠寶首飾及金舖亦因內地旅客重返商場消費的原故，生意額較上季上升20%。

本周六、日派限量新春福袋

因應宴會及餐桌人數放寬，外出用膳「做節」人流比前幾年暴增，傳統中菜廳及酒樓的晚市時段早於農曆新年三星期前已預訂滿座，整體食肆的營業額較去年同期升幅超過18%。此外，美妝珠寶商戶按年生意額亦錄約20%升幅。

而V city及V Walk分別會於1月28日及1月29日派發限量新春福袋，於商場消費滿188元，即可換領總值388元的新春福袋一份，內有即食冰糖花膠、護膚品、防疫用品等。