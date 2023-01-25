新春檔期　新地商場生意額按年升30%、人流增25%

農曆新年五天長假期，適逢與內地通關，跨境巴士班次陸續恢復，新地（0016）表示，旗下十五大商場人流較去年升25%，生意額較去年升約30%。

新地執行董事馮秀炎指，農曆新年與聖誕節相距不足一個月，乘著聖誕市道的暢旺，加上多項社交距離措施取消，本港逐漸全面通關，而新地商場亦舉辦多場新春倒數慶祝活動、旅客訪港禮遇、大型年宵市場及獎賞等，刺激消費意欲。

她又指，通關及跨境巴士重投服務，商場接待了不少來自廣東省的旅客，主要為年輕家庭及年輕情侶，重點選購新潮賀年糕點、新款智能手機及添置新衣皮鞋過新年，有旅客一次過選購30多盒賀年食品禮盒送禮自用。她估計，全面通關後，位於傳統旅遊區的商場如尖沙咀新太陽廣場旅客比例可達五成，觀塘apm商場旅客比例可達一成。

她總結新春黃金檔期（1月19日至25日）合共七天，新地十五大商場人流較去年升25%，生意額較去年升約30% 。當中以潮流電子、金飾名錶、餐飲及藥妝生意表現理想。

新地十五大商場包括apm、大埔超級城、WWWTC世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。