百老滙家族4.75億掃ST. GEORGE'S 五伙　近年豪擲9億買豪宅

一手豪宅轉旺，本月至今市場累錄約36宗金額逾半億元的成交，其中，本地老牌家族再大手買入市區豪宅。百老滙電器家族成員上月以1.99億元買入信置（0083）與中電合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩伙。據了解，該家族及後再加碼，買入同盤3伙，合計5伙涉資超過4.75億元，單是辣招稅涉逾千萬。



該家族早前已先後斥近4億元買入黃竹坑港島南岸1期晉環及2期揚海、合共15伙，即近兩年累斥近8.75億元大手掃入豪宅物業。



ST. GEORGE'S MANSIONS已入伙。

其中一伙為ST. GEORGE'S MANSIONS第1座中層A室，成交價1.1億元，實用面積2,140平方呎，採四房雙套間隔，成交呎價51,402元，買家為鄧沛怡，料為百老滙電器家族成員，以首置名義入市，繳付樓價約4.25%的稅款，涉資約467.5萬元。

其中一伙付辣招稅15%、涉逾千萬

至於另一伙為項目第1座同層B單位，實用面積1,841平方呎，採三房兩套間隔，上月底以8,900萬元賣岀，呎價48,343元，登記買家為百老滙電器家族成員鄧靄庭。不過，鄧靄庭是次入市繳付高達樓價15%的辣招稅，涉及稅款高達1,335萬元。

何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS 。（發展商圖片）

近年斥4億買黃竹坑晉環、揚海共15伙

據了解，除上述兩宗成交外，百老滙電器家族早前已買入ST. GEORGE'S MANSIONS另外3個單位，合計5個單位，合共涉及超過4.75億元。

事實上，該家族近年相當積極入市，如2021年先後以約2億元購入黃竹坑港島南岸1期晉環8個單位，另斥約1.9億元買入港島南岸2期揚海7伙。