為方便中港往來　商人趁通關擲4300萬買天巒洋房｜單位直擊

過去不時出現蝕讓的上水天巒，新近錄得一宗「明賺實蝕」個案。 該天巒業主持貨近九年，是次賣樓帳面獲利約100萬元，計及使費料仍實蝕300多萬元。至於新買家為中港商人。



美聯高級營業經理陳少枝表示，是次成交為上水天巒2期日內瓦大道南單號屋，實用面積2,454平方呎。單位在三日前以4,300萬元放盤，即獲洽購，並「零議價」成交，呎價為17,522元。新買家為中港商人，因早年長居內地，需經常往返中港。適逢本月通關，遂決定買入位於上水的天巒，方便出入。

↓↓天巒2期日內瓦大道南單號洋房↓↓

採舊歐陸風格豪華裝修

據知，上址原業主於2014年4月以4,200萬元購入上述洋房自住，持貨近九年，是次轉手帳面獲利約100萬元， 單位期內升值2.3%。如計及當時入市繳稅約357萬元，以及買入賣出的佣金約85萬元，料實蝕約342萬元。

從相片可見，單位採用舊歐陸風裝修，有吊燈、掛畫等。

連同上述成交，上水天巒去年1月至今暫錄約11宗二手成交，當中4宗帳面需蝕，帳面蝕幅由1%至22%不等。蝕幅最勁一宗為策馬特大道雙號屋，面積約1,798平方呎，去年1月以2,186.7萬元成交，損手約22%。