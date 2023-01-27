去年樓價勁跌15.6%　廿四載最「甘」　利嘉閣指今年看升12%

差估署最新數字顯示，本港樓價去年大跌近15.6%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，今年通關復常，市況逆轉，料下次公布的1月份樓價指數跌幅會進一步收窄至1%左右，而2月份料持平，3月份期望開始輕微反彈，全年料看升逾一成。



差估署今日公布的最新數據顯示，2022年12月份私人住宅售價指數報332.5點，較11月的339.4點再跌2.03%，連跌七個月，但跌幅已收窄至近五個月最少。總結2022年全年樓價累跌15.59%，比2021年9月的歷史高位398.1點累跌16.48%。

12月份差估署樓價指數已跌至2017年5月以來的68個月（即逾五年半）新低，亦是繼2002／03年「沙士」時期之後的最長跌浪。至於全年累跌15.59%，不僅終止過去連續十三年（2009至2021年）的升浪，更是自1999年起二十四年以來的最大按年跌幅。

料3月樓價有望輕微反彈

12月份樓價指數跌幅略為收窄，主要反映11及12月份內地開始放寬防疫檢疫限制，令通關初現曙光。繼後，內地亦於12月底公布會自1月8日起恢復通關，對市場即時產生良好效應，故料下次公布的1月份樓價指數跌幅會進一步收窄至1%左右，而2月份料持平，3月份有望開始輕微反彈。

展望2023年樓價走勢，他相信，通關效應尚待發揮，海內外資金將陸續入市，加上引入高端人才計劃支持下，對樓市有顯著的支持作用。此外，再大幅加息的壓力有所紓緩，而隨著通關帶動的經濟復甦，本地及內地購買力有望加快釋放，料樓價經過首季整固後，次季可望升3%至5%；而下半年如無不可預計的利淡因素，樓價料再錄約5%至8%的升幅，估計全年樓價最終可升10%至12%。