一手私樓潛在供應達10.5萬伙　創有紀錄新高　貨尾單位自07年最多

房屋局公布，截至去年12月底止，預計未來三至四年潛在一手私人住宅單位供應量高達10.5萬伙，按季增加1萬伙或10.5%，創2004年9月有紀錄以來最高。



現樓貨尾增至1.6萬伙

一手潛在供應中，涉1.6萬個已落成而未售出的貨尾單位、6.6萬個興建中但未售出的單位，以及2.3萬個已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位。

房屋局預計未來3至4年潛在一手私宅單位供應量高達10.5萬伙，創2004年9月有紀錄以來最高。

數據顯示，上季已批出而未動工的熟地大約可提供2.3萬伙，按季度增加35%或6,000伙，創出五個季度新高。連同未售出的樓花按季增3,000伙，已經帶來9,000伙新供應。

由於樓價下行，發展商減慢推盤，已售出的樓花上季跌至9,000伙，創逾六年季度新低。同時，導致貨尾單位按季增1,000伙，續創2007年初以來新高。

去年第四季落成量有4,600伙，按季多1,000伙或2%，全年則有2.12萬伙，雖未及政府預測的2.23萬伙，按年仍多約47%，屬2004年以來新高。

施工量方面，去年第四季錄得5,400伙，按季增加近3倍，全年錄得1.1萬伙，按年大跌48%，屬2011年以來新低。