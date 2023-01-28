銅鑼灣鬧市兩房單位　放盤大半年700萬易手　業主蝕68萬走

樓市交投氣氛稍活，惟蝕讓個案不絕！中原地產副分區營業經理馮子進透露，銅鑼灣采怡閣中層C室，實用面積391平方呎，兩房間隔，望城市景。業主在去年5月放盤，初時叫價890萬元，因應市況下調，至近日以約700萬元將單位易手，成交呎價17,903元。新買家為用家，鍾情單位附有新淨裝修。

馮子進指，原業主於2017年以768萬元買入單位，持貨六年至今，現帳面蝕68萬元，貶值近9%。采怡閣位於渣甸街、鄰近京華中心及港鐵銅鑼灣站，於2002年入伙，單幢設計，僅提供88伙。

聚賢居錄本年首宗成交

此外，上環聚賢居亦剛錄得本年首宗成交，需損手離場，美聯物業高級營業董事楊宜貞表示，聚賢居為1座高層F室單位，實用面積631平方呎，三房間隔，望市景及部分海景，獲睇樓多時的首置用家垂青，見單位減價放售，遂拍板入市，單位以1,398萬元成交，呎價約為22,155元。

原業主於2019年以約1,600萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕讓約202萬元，物業貶值約13%。聚賢居位於荷李活道108號，鄰近元創方，兩座住宅大樓提供385伙。